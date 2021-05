Jean-Daniel Gollut, Joël Zufferey,

La parole stylisée

Étude énonciative du discours indirect libre

Limoges, Lambert Lucas éd., avril 2021

Études linguistiques et textuelles (collection du Crem)

ISBN/EAN 978-2-35935-340-2 — 20,00 EUR — 176 p.

« Mélange de voix », « procédé littéraire », « forme de la modernité », « régime non marqué du discours rapporté », « phénomène aux frontières incertaines », « objet foncièrement interprétatif » – par ce type de jugements, qui lui sont régulièrement appliqués, le discours indirect libre est invariablement caractérisé au plan de ses effets, par principe liés à des contextes d’emploi particuliers. Dans une optique résolument différente, le présent ouvrage effectue un retour aux fondamentaux et livre une analyse de la structure interne du discours indirect libre : constituants linguistiques et fonctionnement énonciatif sont ainsi placés au centre de la réflexion.

Sur la base d’une analyse nuancée de son système d’ancrage, le discours indirect libre est décrit – à l’encontre des conceptions théoriques et critiques actuellement dominantes – comme un dispositif énonciatif impliquant une seule voix, celle de l’énonciateur représenté. Corrélativement à cette structure univocale, une fonction spécifique se dégage : la schématisation stylisante du discours autre.

Jean-Daniel Gollut et Joël Zufferey mènent des recherches en linguistique française à l’Université de Lausanne. Ils ont co-signé diverses publications, notamment un ouvrage consacré à la construction référentielle en ouverture de roman : Construire un monde. Les phrases initiales de « La Comédie humaine » (Delachaux et Niestlé, 2000). J. Zufferey est également l’auteur, avec Gilles Philippe, de Le style indirect libre : naissance d’une catégorie (Lambert-Lucas, 2018).

