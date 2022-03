Il y a tout juste cinquante ans, le 21 septembre 1972, Henry de Montherlant se donnait la mort. Depuis sa disparition brutale, son souvenir n'a cessé de s'estomper. Celui qui considérait que "c'est un honneur d'être oublié par une époque telle que la nôtre" a donc été largement exaucé. Et pourtant, il y aurait encore beaucoup à retirer aujourd'hui de son oeuvre : des plaisirs esthétiques, il est sûr, mais aussi une vraie densité philosophique, plus rarement identifiée. Au détour de ses pièces de théâtre, de ses romans ou de ses essais, Montherlant a en effet construit une authentique réflexion personnelle, tonique et iconoclaste. Essai littéraire et philosophique, Montherlant maintenant, publié le 25 mars 2022 aux éditions Complicités, cherche précisément à retrouver les grandeurs et les fragilités de cette pensée oubliée.

"Les enfants passent une journée à construire un fort de sable, sachant que la marée du soir le détruira. Cette image m'a toujours hanté, symbole de l'action entendue comme un jeu, façon de la justifier." Montherlant, La Marée du soir.

Agrégé de philosophie, Jérôme Christophe enseigne à Colmar et à Munster. Il a récemment publié un Cahier d'activités de philosophie aux éditions Ellipses (2019).