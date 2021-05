Le vivable et l'invivable

Une conversation à l'initiative d'Arto Charpentier et Laure Barillas

Frédéric Worms, Judith Butler

PUF, mai 2021, Collection Questions de soin — EAN : 9782130827450

Dans les épreuves et les violences du monde contemporain. l'invivable est la pointe extrême de la souffrance, de l'injustice, et du soin qui peut et doit y répondre. Mais qu'est-ce qui est invivable ? Puisqu'il exige immédiatement une action et un soin, comment s'en prémunir et le réparer? Judith Butler critique les normes qui rendent des vies « précaires » et « invivables » (depuis Trouble dans le genre), mais sans pour autant la lier à une philosophie de « la vie » ou du « soin ».

Frédéric Worms, de son côté revendique un « vitalisme critique », pour lequel tout ce qui cause la mort relève de la vie, mais d'une manière différenciée selon les vivants, de sorte que « l'invivable » qui tue quelque chose en nous, reste littéralement vital et révèle la spécificité des vivants humains. Mais tous les deux voient dans la différence entre le vivable et l'invivable le fondement critique pour une pratique contemporaine du soin.

Pour l'un et pour l'autre, le soin complet rendra la vie humaine vivable, « plus que vivante ». Il faut s'appuyer pour cela sur les pratiques concrètes des humains confrontés à l'invivable, les réfugiés dans le monde contemporain, les témoins et les écrivains des violations du passé. Ce sont eux qui nous apprennent et nous transmettent ce qui dans l'invivable est insoutenable, mais aussi indubitable, et ce qui permet d'y résister.

Un dialogue transcrit et traduit d'une séance tenue à l'Ecole normale supérieure.

Sommaire

Présentation

Pour situer la discussion

Du vital au social : le vitalisme critique de Frédéric Worms, entre polarité et soin

Vies précaires et critique sociale chez Judith Butler : du social au vital et retour

La démocratie des vivants

