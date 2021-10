Jean Boutan

Amazones de Bohême. Construction du genre et de la nation à l'époque romantique

Les réécritures de la légende de la guerre des filles de Bohême ont participé à la fois de la genèse du féminisme et de l’apparition du nationalisme moderne entre 1800 et 1848 en Europe centrale, montrant la corrélation de la construction de la nation et de celle du genre à l’orée de la modernité.

