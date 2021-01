C'est du propre. Traité d'onomastique amusante

Nom propre, prénom, nom de famille, nom de scène : ce livre malicieux et savant emprunte autant à divers textes critiques qu’aux figures littéraires qui se confrontèrent aux questions du pseudonyme, du « nom d’artiste », de l’« hétéronyme », aux enjeux de la nomination des personnages (et lieux) fictifs de leurs romans, ou qui écrivirent à partir des associations et rêveries que leur propre nom suscita. Comme les autres livres de Jacques Barbaut, C’est du propre — réflexion sur les pouvoirs et les mystères du nom — accueille citations, collages, fragments, calligrammes, listes, rassemblant les fantaisies (arbitraire du signifié et échos des signifiants) et effets de l’onomastique.

Jacques Barbaut est poète, lecteur et correcteur pour la presse et l’édition. C’est du propre est son quatrième livre publié aux éditions Nous, après A As Anything. Anthologie de la lettre A (2010), 1960. Chronique d’une année exemplaire (2013) et H ! Hache ! Hasch ! Hallucinations de la lettre H (2016).

