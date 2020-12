C’est du propre. Traité d’onomastique amusante

Jacques Barbaut

Nous éd., 2020

208 p. — 20 € — ISBN : 978-2-370840-85-1

Nom propre, prénom, nom de famille, nom de scène : ce livre malicieux et savant emprunte autant à divers textes critiques qu’aux figures littéraires qui se confrontèrent aux questions du pseudonyme, du « nom d’artiste », de l’« hétéronyme », aux enjeux de la nomination des personnages (et lieux) fictifs de leurs romans, ou qui écrivirent à partir des associations et rêveries que leur propre nom suscita. Comme les autres livres de Jacques Barbaut, C’est du propre — réflexion sur les pouvoirs et les mystères du nom — accueille citations, collages, fragments, calligrammes, listes, rassemblant les fantaisies (arbitraire du signifié et échos des signifiants) et effets de l’onomastique.



« Toute écriture est l’histoire d’un nom. »

Jacques Barbaut est poète, lecteur et correcteur pour la presse et l’édition. C’est du propre est son quatrième livre publié aux éditions Nous, après A As Anything. Anthologie de la lettre A (2010), 1960. Chronique d’une année exemplaire (2013) et H ! Hache ! Hasch ! Hallucinations de la lettre H (2016).

