Itinéraires. Littérature, textes, cultures, n° 2020-2 :

“Discours animal. Langages, interactions, représentations”

Sous la direction de Laura Goudet, Marie-Anne Paveau et Catherine Ruchon

Décembre 2020

Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade, 2021.

Les frontières spécistes évoluent à l’aune des courants animalistes et débats sur le droit animal, et l’humain reprend sa place d’animal parmi les autres. De même, les formes de langage animal sont dessinées et affinées par le filtre de disciplines comme la zoologie, l’anthropologie, ou même l’éthologie ou la zoosémiotique, de sorte que l’opposition humain-animal s’estompe. Dans ce numéro se sont rassemblé·e·s des chercheur·e·s qui donnent la parole aux animaux en tentant de comprendre leur point de vue. Linguistes, sémioticien·ne·s, philosophes ou encore spécialistes de littérature, ce sont autant de voix qui portent une linguistique au-delà de l’humain.

Sommaire

Laura Goudet, Marie-Anne Paveau et Catherine Ruchon

Écouter les animaux parler. Présentation du numéro

Paroles animales en littérature

Aude Volpilhac

« Le rossignol trouvera bon de parler lui-même de soi-même ». Discours animal et subversion libertine dans les États et Empire du Soleil de Cyrano de Bergerac

Élisabeth Plas

« (Ainsi parlent les araignées) » : Les prosopopées sans anthropocentrisme de l’histoire naturelle romantique

Sophie Milcent-Lawson

Imaginaires zoolinguistiques : des langues animales dans la fiction littéraire

Maria do Rosário Girão Ribeiro Dos Santos

Chiens sentients : du langage émotif au discours critique

D’une faculté de langage des animaux

Mouhamadou El Hady Ba

Sapiens Animalis. La pensée spécifie-t-elle l’humain ?

Marie-Anne Paveau et Catherine Ruchon

La linguistique et le langage animal. Résistances, décentrements, propositions

Chloé Mondémé

Une linguistique au-delà de l’humain ?

Anthropomorphismes et zoo-anthroponymies

Irina Kor Chahine

De l’animalisation à la neutralisation : fonctionnement des verbes de bruit associés aux animaux

Elsa Eskenazi et Marie-Anne Paveau

Les affichettes d’animaux perdus. Discursivité, agentivité, anthroponymie

Lian Chen

Les stéréotypes dans la zoo-anthroponymie française et chinoise