Isabelle Starkier et Sylvie Roques,

Recherche création théâtre : savoir ou savoir-faire ?

éditions L’Entretemps, collection Script, Juillet 2021,

EAN13 : 9782355394003.

Cet ouvrage souligne à quel point les dialogues conçus entre les domaines de la transmission et de la pédagogie comme ceux de la recherche et de la création sont indispensables dans les arts de la scène. Le monde de la pratique s'y insinue avec force et côtoie celui plus traditionnel de la théorie et de l'herméneutique.

La recherche-création permet d'appréhender la complexité des phénomènes artistiques et leur genèse, et de mettre à jour d'autres types de fonctionnements où l'intuitif gagne une place qu'il n'avait pas. Entre la Culture et l'Enseignement Supérieur se glisse désormais un autre modèle d'appréhension qui est au fondement de la transmission - entre savoir et savoir-faire. Il faut voir dans l'émergence de nouvelles démarches intellectuelles et de nouveaux concepts, une forme de révolution qui s'allie à certains changements profonds affectant depuis quelques années l'enseignement du théâtre.