Irish Journal of French Studies, n° 19 (2019)

"Untimely Mourning:

Representing Child Death and Parental Mourning in Contemporary French and Francophone Literature and Culture"

Ingenta Connect, 2020.

EAN13 : 2009941X.

Le numéro spécial “Untimely Mourning: Representing Child Death and Parental Mourning in Contemporary French and Francophone Literature and Culture” vient de paraître dans la revue The Irish Journal of French Studies (volume 19, 2019).

Co-dirigé par Elise Hugueny-Léger et Julie Rodgers, ce numéro regroupe des études de représentation de deuil parental, dans l’espace autobiographique ou fictionnel, dans la littérature et au cinéma – une question qui demeure relativement peu étudiée, entourée de tabous et de silence. Les diverses contributions ont pour objet de réfléchir à la mise en mots du deuil et de la perte, alors même qu’il n’existe pas de terme pour désigner un parent ayant perdu un enfant. Existe-t-il des étapes du deuil propres à cette situation, qui ne s’inscrit pas aisément dans les études ou les manuels sur le deuil enjoignant encore souvent à « faire son deuil » ? Le langage du traumatisme est-il plus à même de comprendre et s’emparer de cette question ? Quelles peuvent en être les conséquences sur le couple parental ? Dans quelle mesure les voix maternelles et paternelles se distinguent-elles ?

Ce numéro spécial évalue les différentes facettes du deuil parental, dans des contextes très variés (avortement, deuil périnatal, perte d’enfant en bas âge, maladie, accident, enlèvement, suicide), avec une attention particulière pour les stratégies linguistiques, visuelles et poétiques convoquées dans ces textes. Les contributions de ce numéro suggèrent que la recherche d’une voix, d’une forme, le travail sur la mémoire, voire la fictionnalisation, peuvent permettre de créer un espace pour donner forme et visibilité au deuil parental et peut-être, aussi, un espace de partage et d’empathie.

Table des matières

Elise Hugueny-Léger and Julie Rodgers, ‘Introduction’ Khalid Lyamlahy, ‘Le texte comme sépulture vivante: Écriture du deuil et enjeux de l’écriture dans L’Enfant de marbre de Mohamed Leftah’ Holly Runde, ‘Empathy for Post-Abortion Grief in Louise Lambrichs’s Journal d’Hannah (1993)’ Barbara Havercroft, ‘The Trauma of Child Death: The Discourse of Mourning in Camille Laurens’s and Laure Adler’s Autobiographical Writings’ Kathryn Robson, ‘After the End: The Death of a Child in Marie Darrieussecq’s Tom est mort and Hélène Cixous’s Le Jour où je n’étais pas là’ Adrienne Angelo, ‘Orphaned Fathers in Contemporary French Literature: Writing Child Loss from a Paternal Perspective’ Áine Mháire Ní Mhainnín, ‘Il aurait peut-être préféré avoir une autre fille’: Paternal Mourning in the Work of Annie Ernaux’ Ben McCann, ‘On ne sait pas grand-chose de nos enfants’: Grief and Mourning in Guillaume Nicloux’s Valley of Love (2015) Elise Hugueny-Léger, ‘Donner corps à la perte: Figures du deuil parental dans Puisque rien ne dure de Laurence Tardieu’ Julie Rodgers, ‘Telling the Untellable: Negotiating Maternal Bereavement in Sophie Daull’s Camille, mon envolée (2015)’