Lyon, Ucly campus St Paul

Irénée de Lyon ou l'unité en question

Colloque scientifique international

Lyon, 8-10 octobre 2020

Faculté de théologie de l’UCLy et Institut des Sources Chrétiennes

Irénée aujourd’hui : une dynamique spirituelle

Église st Irénée, 10 octobre 2020



Chez Irénée, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, la question de l’unité se pose avec une acuité décuplée par l’adversité. D’une part, après les martyres de 177, il s’agit de faire front contre l’ignorance meurtrière des persécutions ; d’autre part, en interne, les communautés et les structures ecclésiales nées dans la diversité culturelle et religieuse sont en plein essor. Aussi, lorsqu’à cette jeunesse s’ajoute le danger de l’éclatement gnostique, devient-il urgent de penser théologiquement l’unité. Des exemples contemporains autour de Tatien ou Tertullien montrent combien était grand le danger de chercher refuge dans une conception fermée et exclusive de l’unité. Pourtant, dans ce contexte d’extrême fragilité, Irénée a su proposer une réflexion qui pose des fondements pour sa communauté, mais aussi pour l’Église universelle. Ce colloque voudrait en esquisser les lignes de force et explorer comment ce fils spirituel de Polycarpe en Orient, devenu évêque en Occident, ne pense pas l’unité en terme d’objet, mais en tant que dynamique. Fidèle à sa conception de l’homme marquée par la croissance et la liberté, il propose moins l’unité comme un résultat que comme une méthode et un état d’esprit. Appliquant cette même démarche, ce colloque se fixe pour objectif, par la variété des interventions proposées, de construire peu à peu une première synthèse de la conception de l’unité selon Irénée et de sa fécondité pour aujourd’hui.

Jeudi 8 octobr

Campus Saint-Paul

Amphi Mérieux

9h Ouverture du colloque scientifique

P. Olivier Artus , recteur de l’UCly

Jacques Descreux , doyen de la Faculté de théologie de l’UCly



Session 1 : Facettes ecclésiologiques

Présidence : Jean-Luc Marion , membre de l’Académie française

9h20-9h45 Pour saint Irénée, l’Église est une « Caravane de frères »

Michel Dujarier, Sources Chrétiennes

9h50-10H15 Unum genus humanum : Irénée sur l’unité de l’humanité

Awet Andemicael, Yale University

10h15-10h25 questions

10h25-10h50 L’unità della Chiesa secondo San Ireneo

Henryk Pietras, Université Pontificale Grégorienne

10h50- 11h questions

11h-11h20 Pause

11h25- 11h50 Lire Irénée de Lyon dans la tradition arménienne

Maxime Yévadian, UCLy

11h55-12h20 Quel « lieu » pour l’unité ?

Marie Chaieb, UCLy

12h20-12h30 questions



12h30 Déjeuner



Session 2 : L’unité comme méthode théologique

Présidence : Philipp Renczes, doyen de la Faculté de théologie de l’Université Grégorienne, Rome

14h- 14h25 Quelle unité de la foi et de la raison pour rendre compte de la Révélation ?

Élie Ayroulet, UCLy

14h30-14h55 La symphonie du salut. Modèles musicaux de l’unité dans la multiplicité

Ysabel de Andia, CNRS, Centre Jean-Pépin

14h55-15h05 questions

15h05-15h30 Vérité et souci pour l’unité de l’Église : l’échange d’Irénée avec son destinataire dans le Contre les hérésies

Agnès Bastit, Université de Lorraine

15h30-15h40 questions

15h40-16h10 Pause

16h15- 16h40 Irénée lecteur de la Sagesse

Bertrand Pinçon, UCLy

16h45-17h10 Les « corps » du Verbe : un autre paradigme de l’unité.

Sylvain Detoc, ICT/UCLy

17h10-17h30 questions

19h- 20h Eglise St Martin d'Ainay

"Par de nombreuses voix une seule et mélodieuse harmonie"

Concert Orgue et chant en l'honneur de St Irénée

Orgue : Emmanuel Sauvlet

Chant : Awet Andemicael

Vendredi 9 octobre

Campus Saint-Paul

Amphi Mérieux

Session 3 : L’unité à la lumière de l’anthropologie et de la christologie irénéennes

Présidence : Valérie Aubourg, Directrice de l’UR Confluences, UCLy

9h- 9h25 L’unité de la récapitulation à l’épreuve de la différence sexuelle : « Il fallait qu’Adam fût récapitulé dans le Christ... et qu’Ève le fût aussi en Marie’ (Irénée, Dém. 33) »

Christophe Guignard, Université de Strasbourg

9h30-9h55 L’axe irénéen de l’Incarnation face à la gnose

Dominique Bertrand, Sources Chrétiennes

9h55-10h05 questions

10h05-10h30 ‘The Pure One Opening the Pure Womb’: Christology, Ecclesiology, and Anthropology in St Irenaeus’

John Behr, University of Aberdeen , Scotland

10h35-10h45 Questions

10h45-11h15 Pause

11h20- 11h45 Imago Re-imagined: An Analysis of Irenaeus’ Non-anthropological Understanding of Genesis 1:26

Don Springer, Sioux Falls Seminary

1Ih50-12h15 Le manus Dei : distinzione tra taxis divina e taxis divinizzante in Ireneo di Lione

Davide Lees, Université Pontificale Grégorienne

12h15- 12h25 questions

12h30 Déjeuner



Session 4 : De l’unité comme inspiration

Présidence : Bernard Meunier, Sources Chrétiennes - HiSoMA

14h- 14h25 L’héritage ecclésiologique d’Irénée dans la première tradition africaine (Tertullien ; Cyprien)

Paul Mattei, Université Lumière - Lyon 2

14h30-14h55 Le bon plaisir de Dieu (eudokia) : le pourquoi de l’Incarnation chez Irénée et d’autres Près grecs

Guillaume Bady, Sources Chrétiennes - HiSoMA

14h55-15h05 questions

15h10-15h35 Saint Irénée dans la théologie hellénophone

Christos Filiotis, Université de Thessalonique

15h35-15h45 questions

15h45-16h05 Pause

16h10- 16h35 Constructions géo-ecclésiologiques au temps d’Irénée : articuler spécificités et unité ecclésiales

Philippe Blaudeau, Université d’Angers

16h40-17h05 Que savons-nous de la version arménienne de l’Adversus haereses ? Et que nous apprend-elle ?

Gabriel Kepeklian, Université Catholique de Louvain

17h05-17h15 questions

17h15 Conclusion du colloque scientifique



19-20h : Irénée dans l'art.

Élisabeth Bastit , Doctorante à l’université de Fribourg

Samedi 10 octobre

Église Saint-Irénée



Irénée aujourd’hui :

Une dynamique spirituelle



À partir de 9h30 : visites de la crypte en petits groupes

Guidée par l’Association culturelle des sanctuaires Saint-Irénée et Saint-Just





10h30-11h30 La spiritualité d’Irénée

Mrg Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon



11h30- 11h45 Bref échange et questions.