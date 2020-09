Référence bibliographique : Interstudia, n° 26 : Dialogues, influences et interférences dans le discours, Alma Mater, 2020. EAN13 : 20653204.

Interstudia, n° 26/2019

Dialogues, influences et interférences dans le discours

Alma Mater, Bacau, 2019

ISSN 2065-3204

Le thème « Dialogues, influences et interférences dans le discours », autour duquel se construit le présent numéro de la revue Interstudia, invite à examiner la nature essentiellement dialogale du discours. Qu’il se présente comme un écho, une résonance, une imitation, un emprunt, un transfert, un échange ou une forme d’interaction, ce phénomène a des incidences sur la culture et la vie sociale en même temps.

Associée d’abord aux travaux de M. Bakhtine, la notion de « dialogisme » connaît, à partir des années 1970, une grande fortune dans les sciences du langage, surtout dans son acception de dialogisme interne: tout mot est toujours le mot d’autrui, un mot déjà dit, déjà habité. En pragmatique et dans la théorie de l’énonciation, le concept de polyphonie en est le continuateur et permet de mieux saisir la dynamique des points de vue présents dans un énoncé (O. Ducrot). Linguistiquement parlant, découvrir la parole d’autrui revient à interpréter les indices de l’altérité discursive (les connecteurs, les italiques les guillemets) et à repérer les enjeux du discours rapporté. Évidemment, l’hétérogénéité se manifeste dans tous les genres discursifs (littéraires, scientifique, juridique, religieux). Cette théorie sera adoptée également par les études littéraires. Selon Kristeva, le texte est «une permutation de textes, une intertextualité». Le texte cesse d’être conçu comme un monde autarcique et autosuffisant, il devient un intertexte, un carrefour. Quelques années plus tard, Genette élargit le champ de l’analyse, en s’employant à parler de la transtextualité ou de la transcendance textuelle du texte, ce qui signifierait « tout ce qui met le texte en relation manifeste ou secrète avec d’autres textes ». Notre manière de penser les textes littéraires en est ainsi complètement modifiée. Force nous est d’ajouter le dialogue qui se tisse entre les œuvres littéraires et la société, les multiples influences qu’entretiennent la littérature et les arts, le phénomène postmoderne de l’hybridation, qui efface les frontières entre les genres et les domaines, privilégiant l’hétérogénéité et la pluralité.

À lire toutes les contributions réunies dans le présent volume, on peut remarquer la variété des approches relatives aux dialogues, aux influences et aux interférences dans le discours, ce qui prouve que le thème reste incontournable dans les analyses actuelles.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS

Guido Furci & Marion Duvernois

Dialogue intérieur et tentation du roman dans les écrits de jeunesse d’Henri-Frédéric Amiel

Marine Kébira-Vaillant

«La trilogie des jumeaux» d’Agota Kristof comme nouvel espace de lecture participative

Pierre Suzanne Eyenga Onana

Fiction romanesque interférentielle et hétérogénéité langagière inter-générique dans L’espionne des ancêtres de Werewere Liking

Rached Chaabene

L’intertexte théâtral dans L’Exil et le Royaume d’Albert Camus

Jawad Hazim

L’intertextualité : de la coprésence textuelle à la médiation signifiante

Cécile Rousselet

Revenances messianiques en miroirs. Les formes polyphoniques du lyrisme de H. Leivick dans Af tsarisher katorge

Felicia Dumas

Appellations de Dieu et de la Vierge Marie dans le discours de la prière, en langue française

Adriana-Gertruda Romedea

Le conte soumis aux règles du discours

Hélène Orain

L’histoire de la photographie par Helmut Gernsheim: emprunt, citation et détournement

Willy Delvalle

The Hours et sa perspective de l’autre : une rencontre entre cinéma, littérature et philosophie

Bénewendé Mathias Nitièma

L’intertextualité dans la bande dessinée

Nanourougo Coulibaly & Aboubakar Gounougo

Dialogisme et argumentativité : le cas de la « une » dans la presse écrite ivoirienne

Florinela Floria

Patrimoine culturel immatériel : narrativité et digitalisation. Interférences discursives

COMPTES RENDUS

Mirna Velcic-Canivez, Prendre à témoin. Une étude linguistique (Raluca Bălăiţă)

Monica Pătruţ, Comunicarea politică prin social media: perspective teoretice și realități românești (2008-2014) (Florinela Floria)

Responsable de la revue : Simina Mastacan

Responsables du numéro: Maricela Strungariu, Simina Mastacan