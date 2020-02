Interculturel, n° 25, 2020

sous la direction d'Andrea Calì (università del Salento, Lecce)

ISBN 9788895343365; ISSN 25327755.

Interculturel est la revue annuelle de l’Alliance Française – Association culturelle franco-italienne de Lecce. Elle comprend, sous le signe de l’éclectisme, cinq rubriques. Didactique: réflexions, propositions, suggestions, expériences sur l’enseignement-apprentissage de la langue, de la littérature et de la civilisation (pas seulement) françaises, à la lumière des stratégies didactiques les plus récentes et du renouvellement en cours dans le domaine méthodologique. Littératures: études et recherches sur le monde littéraire français et francophone, de l’aire caraïbe à celle de l’Océan indien, du Québec aux régions de la Méditerranée et à l’Afrique noire, en une perspective interculturelle vouée à privilégier les convergences et les interrelations, même avec les productions littéraires d’autres Pays, à affirmer les différences et les originalités, à abattre des hiérarchies périmées. Langues, culture et société: de l’histoire à la géographie, de la philosophie aux sciences juridiques, de la linguistique au cinéma et à l’art, du monde de l’économie et de la politique à celui de l’éducation et des techniques. Mais aussi les us et coutumes, les habitudes, les stéréotypes de la vie quotidienne: autant de phénomènes, multiples et polymorphes, permettant sans doute de saisir l’âme d’un peuple. Inédits: exemples d’invention-création littéraire conviant le lecteur à découvrir des imaginaires et des stylèmes fort différents. Fiches de lecture: comptes rendus, notes critiques, impressions, reflets par écrit de l’activité lectorale.

Sommaire

Didactique

Nicoletta Armentano, Vers le Scénario Interculturel. Un dispositif « stratégique » au service du FLE et d’une éducation à l’altérité

Paola Bertocchini ‒ Edvige Costanzo, Fête / Faites de l’écrit

Pina Montinaro, T-play et harcèlement scolaire: l'apprentissage des langues en action

Christian Puren, Opérations cognitives et activités fondamentales de la démarche de projet

Littératures

Hamidou Baldé, Les Chants d’ombre de Léopold Sédar Senghor: une littérature de terroir

Andrea Calì, L’Univers poétique d’Eugène Guillevic

Savrina Chinien, « Pré-littérature » ou « littérature-monde »: une étude des œuvres de Chamoiseau

Assane Ndiaye, L’éducation dans De Tilène au Plateau de Nafissatou Diallo

Auguste Owono-Kouma, Le roman Sans tam-tam d’Henri Lopes n’est-il qu’un roman épistolaire?

Langues, culture et société

Atmane Bissani, Théophanies d’outre-tombe. Sur Marzakh de Juan Goytisolo

Mustapha Elouizi, Orient et Occident: regards croisés, par médias et stéréotypes interposés

Mohamed Ouhadi, Portraits de femmes dans La Sirà de Sayf Ben Dhi Yazane

Inédits

Abderrahim Kamal, Noces barbares

Mostapha Nissaboury, Les sept vagues

Bernoussi Saltani, Homère à Bab Ftouh de Fès

Fiches de lecture

Philippe Grollemund, Fiertés de femme noire: entretiens / mémoires de Paulette Nardal (Roger Little)

Yannick Lahens, L’oiseau Parker dans la nuit et autres nouvelles (Victoria Famin)

Jean Métellus, When the Pipirite Sings: Selected Poems (Roger Little)

Abdourhaman A. Waberi, Pourquoi tu danses quand tu marches? (Virginie Brinker)