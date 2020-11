Salle des actes de l'IUT de Troyes

"Images, discours et migrant-e-s en Méditerranée"

Conférence inaugurale du programme IDeM2

Salle des actes de l’IUT de Troyes, 15 janvier 2021

Présentation du projet de recherche

Le programme de recherche « Images, discours et mobilités en Méditerranée » (IDeM2, 2020-2022) s’inscrit dans le cadre du réseau Langue française et expressions francophones (LaFEF) et d’une coopération entre le Centre d’Études et de Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations (CÉREP, Université de Reims Champagne-Ardenne) et le laboratoire « Langues, Littérature et Civilisation/Histoire en Afrique » (LLC/HA, Université Mohamed Ben

Ahmed - Oran2). Il comprend une conférence inaugurale le 15-01-2021 à l’IUT de Troyes ainsi

qu’un colloque international les 9-10 décembre 2021 à l’Université de Reims.

Si les médias sont actuellement saturés par les discours liant crise des migrant.e.s et crise sanitaire

causée par l’épidémie du covid-19, notre programme vise non seulement les représentations sur

les migrants concernées par ces crises, mais tous types de migrations, pourvu qu’elles soient

envisagées sous l’angle de l’interculturalité (migrations professionnelles, économiques, politiques),

observables hier ou aujourd’hui, dans le bassin méditerranéen. La notion de migrant.e étant elle-même

construite (socialement, politiquement, médiatiquement), comment les dispositifs culturels

mobilisant des images fixes ou des supports audiovisuels médiatisent-ils une représentation des

migrant.e.s ? Quelles valeurs et plus généralement quelles représentations des sociétés d’origine,

de transit ou d’accueil véhiculent-ils ? En considérant la réception des images, comment les publics

dans leur diversité appréhendent-ils ces dispositifs ?



Comité scientifique

Souad Benabbes (Université d’Oum El Bouaghi), Christian Bonah (Université de Strasbourg),

Hanane El Bachir (Mohamed Ben Ahmed - Oran 2), Patricia Caillé (Université de Lorraine),

Mohamed Ali Elhaou (Université de la Manouba), Ahmed Elyaagoubi (Université Sultan Moulay

Slimane – Béni Mellal), Alexie Geers (Université de Reims Champagne-Ardenne), Pascal Laborderie

(Université de Reims Champagne-Ardenne), Françoise F. Laot (Université Paris 8 Vincennes-Saint-

Denis), Leila Dounia Mimouni-Meslem (Université Mohamed Ben Ahmed - Oran 2), Adelina

Miranda (Université de Poitiers), Florence Piron (Université de Laval), Abdelkader Sayad (Université

de Mostaganem), Guglielmo Scafirimuto (Université Sorbonne nouvelle – Paris 3), Djaouidah Séhili

(Université de Reims Champagne-Ardenne).



Organisation

La conférence est gratuite.

Elle aura lieu en mode hybride dans la Salle des Actes de l’IUT de Troyes et sur ZOOM pour les auditeur.trice.s libres.

Merci de vous inscrire au plus tard le 18 décembre 2020 en envoyant un mél à Pascal Laborderie et

Djaouidah Séhili : pascal.laborderie@univ-reims.fr, djaouidah.sehili@univ-reims.fr



PROGRAMME

9h00 – Accueil des participant.e.s et introduction

Par Hanane El Bachir (LLCHA, Université Mohamed Ben Ahmed – Oran 2), Djaouidah Séhili (CÉREP,

Université de Reims Champagne-Ardenne) et Pascal Laborderie (CÉREP, Université de Reims Champagne-Ardenne).

9h30 – Conférence d’ouverture

■ Adelina Miranda (directrice de Migrinter - Université de Poitiers) : « La coexistence de différentes

configurations migratoires autour de la Méditerranée »

10h15 – Pause

10h30-12h – Séance 1. Documentations iconiques et audiovisuelles, travail et migrantes

Présidente de séance : Djaouidah Séhili (CÉREP - Université de Reims Champagne-Ardenne).

■ Alice Latouche (Migrinter - Université de Poitiers et CRESPPA GTM - Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) : « "The system is trying to make women sell their pain !" : déconstruire les représentations genrées de la vulnérabilité des femmes exilées en Grèce ».

■ Léna Laziza (Migrinter - Université de Poitiers) : « Une autre face de la migration : familles

transnationales, trajectoires de vie des femmes non-migrantes ».



■ Christiane Vollaire (CNAM - Paris) et Philippe Bazin (ENSA - Dijon) : « Femmes migrantes en Grèce : usages de la parole, fonctions de l'image ».

12h-13h30 – Déjeuner

13h30-15h – Séance 2. Images, discours et médias sur les migrant.e.s

Président de séance : Pascal Laborderie (CÉREP - Université de Reims Champagne -Ardenne).

■ Ahmed Elyaagoubi (Université Sultan Moulay Slimane – Béni Mellal) : « Stéréotypes et préjugés des

migrants dans les médias occidentaux : essai d’analyse sémio-discursive ».

■ Isabelle Hautbout (CERCLL - Université de Picardie Jules Verne) : « Récits de migration dessinés en ligne : quelles stratégies de contre-discours ? ».



■ Olivia Martina Dalla Torre (GERiiCO - Université de Lille) : « La construction médiatique de l’Autre et les limites de la mémoire collective en Italie ».



15h-16h – Séance 3. Réception des images de migrants et didactique des langues étrangères

Présidente de séance : Leila Dounia Mimouni-Meslem (LLCHA - Université Mohamed Ben Ahmed - Oran 2).

■ Saïd Mahmoudi (LOAPL, Université Mohamed Ben Ahmed - Oran2) : « Lectures interprétatives lycéennes en contexte algérien : entre pédagogie par l’image et analyse des représentations des migrants ».

■ Maud Sérusclat-Natale (LHUMAIN - Université Paul Valéry Montpellier III) : « Mais, ce ne sont pas de vrais migrants, si ?... ».

16h-16h15 – Pause

16h55-17h15 – Séance 4. Films, migrant.e.s et dispositifs de médiation

Président de séance : Guglielmo Scafirimuto (LIRA - Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3).

■ Agnès Peysson-Zeiss (Bryn Mawr College) : « La mise en visibilité de l’immigration : le cas de Benzine de Sarra Abidi ».

■ Aziz Hlaoua (IURS - Université Mohammed V de Rabat) : « L’image comme dispositif d’éducation

cinématographique : Demain, l’Europe ?, documentaire en cours de réalisation ».



Intervenants



Philippe Bazin, artiste/enseignant en photographie à l’ENSA-Dijon, HDR en Arts plastiques, travaille sur les conséquences de la globalisation chez les plus fragiles, aussi bien aux USA, au Caire, au Chili, à Istanbul, en Bulgarie, dans le nord de la France qu’en Grèce. Il a publié plusieurs ouvrages photographiques en collaboration avec Christiane Vollaire : Le Milieu de nulle part (Créaphis, 2012), Un archipel des solidarités. Grèce 2017-2020 (Loco, 2020) et le livret de l’exposition Vider Calais (Dunkerque, Château Coquelle, 2019).

Ahmed Elyaagoubi est enseignant-chercheur à l'EST-Khénifra (Université Sultan Moulay Slimane – Béni Mellal). Il est spécialisé dans l'analyse du discours politique marocain dans les médias. Dernière publication en archives ouvertes : L’argument ad-hominem dans le discours politique marocain : usages et valeurs. Dans M. Guamguami M. et al. (dirs). Culture, Society, and Education: An Interdisciplinary Reader. Dar Al Maha forprinting, Distribution § Translation, 2018, 253-264.

Isabelle Hautbout, maîtresse de conférences en communication et littérature (Centre d’Etude des Relations et des Contacts Linguistiques et Littéraires, Université de Picardie Jules Verne), coordonne des projets d’étude de la littérature populaire, notamment en partenariat avec l’association On a marché sur la bulle.

Aziz Hlaoua est anthropologue, enseignant-chercheur à l’IURS, Université Mohammed V de Rabat,

chercheur associé au CEMS/EHESS/Paris. Docteur en sociologie, il travaille sur l’islam, le soufisme le

salafisme, les normes islamiques, en menant une socio-anthropologie visuelle.

Lena Laziza prépare une thèse de sociologie au sein de l’UMR Migrinter de l’Université de Poitiers. Elle

mène une recherche sur les familles transnationales algériennes et a publié « Le parcours des femmes

algériennes dans l’absence » (2020, Crisalide).

Alice Latouche est doctorante en sociologie au sein de Migrinter (Université de Poitiers) et du Cresppa GTM (Université de Paris 8). Ses travaux se concentrent sur les représentations genrées et racisées des politiques de la vulnérabilité en Grèce.

Saïd Mahmoudi est enseignant de français de l’enseignement secondaire et doctorant en sciences du

langage à l’Université Mohamed Ben Ahmed-Oran2 (Laboratoire LOAPL). Il est spécialisé dans l’analyse du discours publicitaire ainsi que dans la relation entre multimédia et didactique du FLE.

Adelina Miranda est anthropologue, professeure à l’Université de Poitiers et directrice de Migrinter. Elle a approfondi plusieurs thèmes de recherche sur les migrations internationales (mobilités féminines,

associationnisme, « secondes générations », activités entrepreneuriales, retours, mobilisations) dans les contextes migratoires urbains français et italiens ainsi qu’au Mexique, Maghreb et Sénégal. L’adoption d’une approche localisée, historicisée et relationnelle et la déconstruction tant d’une vision andro-centrée que d’une vision adulto-centrée sont au coeur de sa production théorique. Cette démarche se situe dans le mouvement de renouvellement du champ des études sur les migrations, qui se réclame des orientations interprétatives pluridisciplinaires et s’appuie sur une procédure ethnographique multisituée.

Olivia Martina Della Torre, docteure en sciences de l’information et de la communication, enseignante au département Culture de l’Université de Lille et membre associée de GERiiCO, mène des recherches sur les pratiques protestataires dans les espaces transnationaux, les mouvements migratoires et le plurilinguisme.

Agnès Peysson-Zeiss, maîtresse de conférences en études française et francophone, coordonnatrice du programme de français intensif à Bryn Mawr College, travaille actuellement sur les représentations des handicaps et des traumatismes dans les romans graphiques d’Afrique sub-saharienne, d’Asie du Sud Est et de la Caraïbe.

Maud Sérusclat-Natale est professeure de Lettres, de FLE/FLES et de Théâtre. En partenariat avec la scène nationale du Pays de Montbéliard, elle poursuit un doctorat en sciences du langage sur la création artistique et le développement des compétences langagières des élèves allophones (LHUMAIN - Université Paul Valéry Montpellier III).

Christiane Vollaire est docteure en philosophie et chercheure associée au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CNAM). Elle a publié Pour une philosophie de terrain (Créaphis, 2017) et, en collaboration avec Philippe Bazin, Le Milieu de nulle part (Créaphis, 2012) et Un Archipel des solidarités : Grèce, 2017-2020 (Loco, 2020).