Images de l'étranger dans la BD. Interculturalité, exotisation, statut narratif

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 - Site Saint Charles

Comment l'autre, l'étranger, proche ou lointain, est-il représenté dans l'espace des narrations graphiques, quel que soit le genre de la bande dessinée (bande dessinée historique, de reportage, autobiographie, fantastique, humoristique, de science-fiction) ? Plus particulièrement, comment l'altérité et la différence sont-elles représentées dans l'espace socio-culturel de la bande dessinée en Europe, notamment dans l'espace franco-belge. L'histoire de la bande dessinée épouse celle de la période coloniale (de 1827 à 1960) ainsi que postcoloniale. La question de la caricature, de l'humour envers les autres culturels, de la parodie, du récit historique à but éducatif ou apologétique vis-à-vis de la jeunesse, sont autant de questions délicates quant au rapport entre un art de la bande dessinée qui vise à divertir, mais aussi convaincre, faire de la politique et imaginer l'ailleurs et ses étrangers.

PROGRAMME

8h30 Accueil des participants

8h50 Mot de bienvenue: Eric VILLAGORDO et Flavio PAREDES CRUZ

9h - 10h30 Séance 1: Imaginaires d'ici et d'ailleurs

Laetitia RAPUZZI (IETT, Lyon) :

« Imaginaires et représentations de la Chine dans la bande dessinée francophone ».

Marion LE CORRE – CARRASCO (Université Lumière-Lyon 2) :

« À la découverte des Indes fourbes : jeu spéculaire et trompe-l’œil identitaire ».

Stéphane SAWAS (INALCO, Paris) :

« Mémoires d’étrangers dans les narrations graphiques de Nick Abadzis et Émilie Saitas ».

Pause

10h45 - 12h45 Séance 2: Femmes étrangères dans la BD: une double altérité

Marys HERTIMAN (Université Paris 8):

« (Re)connaître l’Autre : L’étranger vu sous le regard des femmes bédéastes ».

Melissa ROLLINGER (Université Paul Valéry – Montpellier 3) :

« L’imaginaire érotique colonial des maisons closes et leurs occupantes dans les Carnets d’Orient ».

Iris DELHOUM (Université de Montréal / Université Paris-Nanterre) :

« Portrait de l’Autre, image de soi : la représentation de la femme dans Corto Maltese ».

Vinod KUMAR (Université Rennes 2) :

« La représentation des « Indes » coloniales et de la femme indienne dans la bande dessinée franco-belge contemporaine ».

Pause

14h - 15h Séance 3: De l'étranger dans la science fiction

Rodrigue BUFFET (Université de Montréal) :

« Critique d'une société au contact de l'étranger : dérive colonialiste, ultra-capitalisme et leçon écologique dans le premier cycle (5 volumes) d'Aquablue ».

Flavio PAREDES (Université Paul Valéry –Montpellier 3) :

« Le refoulé amérindien dans la bande dessinée de science fiction ».

Pause

15h15 - 16h45 Séance 4: Postcolonial et décolonial dans la BD

Fazeleh ESKANDARI (Université de Poitiers) :

« Les migrants et les étrangers dans le contexte de la décolonisation : Construire les mémoires des Harkis dans Le Cousin Harki de Farid Boudjellal ».

Alicia LAMBERT (Université Catholique de Louvain) :

« Déconstruire les stéréotypes de la Belgique (post-)coloniale : la bande dessinée de reportage de Jean-Philippe Stassen ».

Patrick MARCOLINI (Université Paul Valéry – Montpellier 3) :

« Peaux blanches, masques noirs : la figure de l’Autre colonisé dans le Gaspard de la Nuit de Johan De Moor ».

16h45 - 18h Table ronde: Immigré, désiré, dominé du futur: étrange étranger

Avec la participation de Vincent MARIE (historien de la BD et documentariste), Daniele COMBERIATI (spécialiste de la littérature de voyage et de la migration, études postcoloniales) et Romain DUTTER (bédéiste en résidence au IHEAL). Modérateur: Eric VILLAGORDO

18h Mot de clôture.