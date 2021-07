Image & Narrative

vol. 22, n°2

"Images d’un pays. Circulation iconographique et identités nationales / Images of a country. Iconographic Circulation and National Identities"

SOMMAIRE

1. Thematic cluster

Les « lieux dans la mémoire »

Clichés et reprise iconographique des images de pays

Anne Reverseau - Galia Yanoshevsky

La bataille des images à l’heure des premiers voyages pittoresques illustrés Quelle place pour Florence et la Toscane dans la vogue éditoriale francophone des années 1780-1820 ?

Gilles Bertrand

Le Panorama ou la circulation d’images-modèles de France en 1895

Marie-Ève Bouillon

Building national identity through printed landscape representations: Argentina 1910-1930

Catalina Fara

Incontournables clichés

Reprise iconographique des photographies de pays dans les années 1930

Anne Reverseau

De l’album photographique pour adultes au docu-fiction pour la jeunesse

La reprise et la circulation des images dans les années 1950 en France

Laurence Le Guen

On recurring images and nation branding: the case of Israel’s albums and tourist guidebooks

Galia Yanoshevsky

Maya Michaeli

2. Varia

‘The last of the Victorians’. John S. Goodall and the Politics of Picture Books

Margaret D. Stetz

Between the Sheets. Reading the Coverlet as Comics in Catullus 64

Natalie J. Swain

Humour through the Visual Narrative of Comicbook Characters’ Emotional States

Analysing Fullmetal Alchemist

Li-Chi Chen / Eryk Hajndrych

3. Experiences

A conversation on the margins of Italy

Nicoletta Grillo / Marco Poloni

Doors Closed, the World in View. Into the Classroom and the Cinema with Dirk Lauwaert

Herman Asselberghs

4. Book reviews

Marie Duval Maverick Victorian Cartoonist

Nicolas Labarre

Presse et bande dessinée. Une aventure sans fin

Jan Baetens

Entretien avec Emmanuel Guibert

Chris Reyns-Chikuma