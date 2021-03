IF, n°49

Revue des arts et des écritures contemporaines

Les Solitaires Intempestifs

72 pages

ISBN : 978-2-84681-632-8

12,00€

PRÉSENTATION

À l’occasion de la vingtième édition du festival actoral, le numéro 49 de la revue IF propose deux portfolios, celui de Randa Maroufi (prix SCAM de l’œuvre expérimentale en septembre 2020 dans la catégorie « Écritures et formes émergentes ») et de l’artiste pluridisciplinaire Abel Techer qui, au travers de ses différents travaux, crée une « mythologie personnelle » dans laquelle la notion de jeu est centrale.

Ce numéro propose également un entretien avec la plasticienne Rebecca Bournigault qui porte le projet curatorial Ouiouinonnon, mais aussi des textes Inédits des auteur·rice·s Anne-James Chaton, Christophe Fiat, Fabienne Radi, Marielle Macé, Jeanne Lazar & Benjamin Abitan, ainsi que des extraits de la prochaine pièce de théâtre pensée par Mohamed El Khatib & Valérie Mréjen : Gardien Party.

SOMMAIRE