Rennes, 2 avenue du Bois Labbé

Identités féminines au travail. Études des représentations dans l'espace européen

Programme de la journée 5 mars 2020

Université Rennes 2

9h30 > Accueil des participants

10h > Catherine TEISSIER (Aix-Marseille Université), Kati, Marion, Monika et les autres : représentations des femmes au travail sur les écrans à l’Est et à l’Ouest

10h30 > Lucia PAGLIARDINI (Université Sorbonne Paris 3), La production cinématographique déclinée au féminin : entre avancées et résistances

11h-11h15 > Débat et pause

11h15 > Léonie LAUVAUX (Université Rennes 2), Mettre au monde, se mettre au monde. La maternité comme expérience dans l'œuvre de l'artiste Diana Quinby

11h45 > Mathieu ARBOGAST (EHESS et Paris Nanterre), Femmes fortes et femmes d’action : les policières comme modèle alternatif d’identité professionnelle genrée

12h30-14h00 > Débat et pause déjeuner

14h >Claudia ZUDINI (Université Rennes 2), Les femmes et le harcèlement moral au travail dans le roman d’entreprise contemporain

14h30 > Angela BIANCOFIORE (Université de Montpellier), Le travail de la mère : résilience et transformation de la douleur dans le roman Se consideri le colpe de Andrea Bajani

15h > Graziano TASSI (Université Paris Nanterre), Employées et ouvrières dans les années du miracle économique italien

15h30-16h > Débat et clôture des travaux

Contacts :

Manuela Spinelli et Carlo Baghetti

(manuela.spinelli@univ-rennes2.fr ; carlo.baghetti@univ-amu.fr)