Du 3 au 5 juin, IA Fictions est le premier colloque jamais organisé sur le thème de l’intelligence artificielle (IA) dans la fiction (littérature, séries, films, bande dessinée, jeux vidéo, arts plastiques) : on s’intéressera aux représentations de l’IA et à leurs significations ainsi qu’aux usages créatifs de l’IA pour produire et comprendre la fiction en textes, en sons, en images fixes et animées, comme en jeux vidéo.

C'est aussi un site Internet où vous pourrez écouter les conférences en vidéo, une exposition et une bibliothèque interactive.

Notre colloque sera bilingue anglais/français.

