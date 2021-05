Isabelle Tillerot

Beautés arbitraires. Essai sur l'imagination à l'époque moderne

éditions MSH

ISBN-13 9782735127351

250 p.

30,00 €

PRÉSENTATION

Les beautés arbitraires ont une histoire qui précède la question esthétique du beau et la dépasse. Fortes d'un je ne sais quoi qui les fonde à l’écart des systèmes théoriques, elles renversent au XVIIIe siècle la construction sociale du goût. Il se peut que cette conquête soit le plus grand effort de la pensée moderne. Distinguer, du point de vue de l’histoire de l’art, ce que la notion d’arbitraire recouvre, telle est la vaste énigme dénouée dans ce livre.

La reconnaissance des beautés arbitraires se heurte à l’absolu d’un modèle antique qu’il est temps de contredire. Car il n’est rien de fixe, ni d’immuable dans l’arbitraire de la beauté, tout entier laissé à l’imagination du peintre, du poète, de l’architecte ou du musicien… Beauté chimérique opposée à la beauté véritable, elle revêt soudain valeur de rareté et de distinction et se transforme en beauté nécessaire, liée à l’invention de formes nouvelles qui peuvent plaire et toucher universellement. Entre caprice et convention, non-sens et vraisemblance, raison et sentiment, beautés essentielles et arbitraires échangent leurs rôles pour représenter différemment le monde et ses figures.

SOMMAIRE

Prélude. Avant Kant

Introduction

Chapitre 1. Immuables beautés ébranlées

Antiques arbitraires

Les volutes inégales de l'architecture

Querelles de proportions

Chapitre 2. Le sentiment de l'arbitraire

Philosophique en son temps, naturel en son histoire

Le jugement suspendu

Les raisons confuses des vraies et des fausses beautés

Chapitre 3. Le sensible arbitraire

L'illusion de la couleur

La lumière arbitraire de la peinture

L'artifice des fonds

Chapitre 4. L'arbitraire de l'autre beauté

L'incertitude des modes et des parures

Le luxe occidental de l'inconstance

Alchimique, lointain et marginal

Chapitre 5. Le caprice de l'imagination

Libre, étrange et licencieux

Idéel, nécessaire et singulier

Fantastique, idéal et onirique

Conclusion. De l'arbitraire en toute chose