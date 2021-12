Née en 1900 à Alger, Juliette Ernst a été la rédactrice, puis la directrice de L’Année Philologique de 1929 jusqu’aux années 1990. Débutant son travail à L’APh aux côtés de Jules Marouzeau, qui en avait été le fondateur en 1926, Juliette Ernst participe au processus de modernisation de la bibliographie qui traverse alors toutes les sciences et que soutient la Société des Nations. Juliette Ernst a ensuite suivi Jules Marouzeau dans un autre projet d’envergure internationale, la Fédération Internationale des associations d’Études Classiques, où elle œuvre comme secrétaire depuis sa fondation, en 1948, jusqu’en 1974. Avec ses deux carrières, elle dévoile en fait un même domaine de compétences, que l’on peut résumer par la fabrique des relations internationales entre spécialistes des sciences de l’Antiquité.

Cette enquête retrace l’histoire de ces deux outils de coopération internationale que Juliette Ernst a su conjuguer des décennies durant au profit des antiquisants du monde entier.

Sommaire

Remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Liste des abréviations (institutions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1 Formation initiale de Juliette Ernst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.1 D’Alger à Lausanne : 1910-1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.2 Paris, 1925-1927 : inaugurer une tradition étudiante suisse . . . . . . . . 40

1.3 Motivations parisiennes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

2 Sociabilités et cultures : 1927-1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2.1 De Genève à Paris : la Société des Nations et le Foyer International

des Étudiantes (1928-1930) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2.2 Juliette Ernst au miroir de ses relations familiales (Paris-Lausanne) . . 68

2.3 Juliette Ernst et son cercle amical (Paris-Lausanne) .. . . . . . . . . . . . . 77

3 Aux origines de L’Année Philologique (institutions et acteurs) . . 87

3.1 De la Revue des comptes rendus à L’APh : origines institutionnelles

de la réforme bibliographique de Jules Marouzeau . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.2 Prosopographie de L’Année Philologique et

de la Société des Études Latines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

3.3 Conditions du recrutement de Juliette Ernst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4 Épistémologie de la bibliographie – nationalismes, consensus

et réforme (1929-1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4.1 Les frontières politiques de la bibliographie d’études classiques . . . . 128

4.2 Jules Marouzeau et la Société des Nations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

4.3 Juliette Ernst et le projet bibliographique de L’Année Philologique . . 143

5 L’international en héritage (1930-1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.1 La pratique bibliographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

5.2 Les relations avec les communautés scientifiques allemandes et

italiennes dans les années 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.3 À l’épreuve de la guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

5.4 Initiatives internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

6 La FIEC à ses origines : études classiques et humanisme

de l’après-guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

6.1 Bibliographie et documentation des sciences humaines au CNRS . . . . 221

6.2 Aux origines de la FIEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

6.3 La FIEC en pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Liste des archives consultées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Bibliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Liste des illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Index nominum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371