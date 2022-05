Adresse : Centre culturel international de Cerisy (Cerisy-la-Salle)

De nos jours, la littérature et son histoire font fréquemment l'objet d'expositions. De façon à mieux connaître ce mode de circulation particulier de la littérature, ce colloque se propose de brosser l'histoire, qui demeure largement méconnue, des expositions relatives à la littérature, du début du XIXe siècles à nos jours. Selon quelles modalités particulières les expositions ont-elles contribué à la diffusion de la culture littéraire ? Qui sont les concepteurs de ces expositions ? Quelle a été la place de ces expositions dans la programmation des institutions qui les accueillent ? Quels ont été les écrivains, les œuvres ou les courants littéraires qui ont bénéficié du plus de faveur ? Qu'expose-t-on de façon privilégiée (auteur, style, texte, œuvre, courant, pensée, esprit) ? Quelles sont les évolutions notables dans les catalogues ? Réunissant des universitaires issus de différentes disciplines et des responsables et des concepteurs d'exposition (commissaires, scénographes, médiateurs…) à travers des exposés, des retours d'expérience et des tables rondes, le colloque se clôturera sur un atelier commun destiné à rêver sur la base de matériaux concrets réunis par les participants une exposition sur l'histoire de ces expositions.

Faisant appel à des spécialistes de littérature, de muséologie, d'histoire culturelle et des sciences de l'information et de la communication, les contributions s'interrogeront sur les différentes formes d'exposition qui ont pris la littérature pour objet, en fonction d'angles d'approches répartis de manière à couvrir l'ensemble des enjeux soulevés par cette forme culturelle. Il fera une place importante aux concepteurs d'expositions (muséographes, commissaires, conservateurs, etc.). Le colloque se concentrera sur le domaine francophone : d'une part, les expositions organisées dans des pays de langue française ; d'autre part, les expositions organisées à l'étranger sur la littérature française ; enfin, les expositions à sujets non littéraires mais intégrant des éléments ou des rapports à la littérature. Une communication vers des publics potentiels sera effective, notamment vers les maisons d'écrivains de Normandie, dont plusieurs représentants seront invités lors d'une table ronde.

Ce colloque s'inscrit dans le cadre des travaux des RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l'exposition de la littérature et du livre). Le réseau conduit pour la période 2020-2023 un programme de recherche visant à cartographier les modes d'exposition de la littérature. La plateforme www.litteraturesmodesdemploi.org constitue l'interface fédérant ces recherches.

Colloque organisé sous la direction de David Martens (Université de Louvain & RIMELL) et Isabelle Roussel-Gillet (Université d'Artois)

CALENDRIER PROVISOIRE :

Lundi 20 juin

Après-midi

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Soirée

Présentation du Centre, des colloques et des participants

Mardi 21 juin

EXPOSITIONS LITTÉRAIRES ? [présentation]

Matin

David MARTENS (KU Leuven) et Isabelle ROUSSEL-GILLET (Université d'Artois) : Introduction

Camille VAN VYVE : Exposer le patrimoine littéraire : l'hier et l'aujourd'hui

Après-midi

Rencontre : Jérôme GAME (Poète), avec Anne-Christine ROYÈRE (Université de Reims)

Table ronde, animée par Serge CHAUMIER (Université d'Artois), avec Virginie SASSIER-LACOUR (Centre des monuments nationaux) [sous réserve] et Marcela SCIBIORSKA (Bibliotheca Wittockiana, Bruxelles)

Mercredi 22 juin

QUELLES INSTITUTIONS ? [présentation]

Matin

Jean DAVALLON : Institution muséale & institution littéraire [vidéo]

Rencontre : Sonia DERZYPOLSKI et Alice LESCANNE (Artistes), avec Bertrand BOURGEOIS (Université de Melbourne) [Imaginer la maison-musée de Michel Houellebecq : Alice Lescanne et Sonia Derzypolski entre pastiche et parodie]

Après-midi

Retours d'expériences : Stéphanie CUDRÉ-MAUROUX (Bibliothèque nationale suisse, Berne) [L’exposition virtuelle Jean Starobinski. Relations critiques], accompagnée de Vincent CALAME

Table ronde, animée par Julie BAWIN (Université de Liège), avec Laurence BOUDART (Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles) [Exposer la littérature en tant que centre d'archives : une histoire et des défis] et Stéphanie CUDRÉ-MAUROUX (Bibliothèque nationale suisse, Berne)

Soirée

Table ronde autour des Maisons d'écrivains, animée par Bertrand BOURGEOIS (Université de Melbourne), avec Bénédicte DUTHION (Normandie littéraire), Yves GAGNEUX (Maison Balzac) et Anne SUDRE (Maison de Chateaubriand, La Vallée-aux-Loups)

Jeudi 23 juin

CONCEPTIONS COLLECTIVES DES EXPOSITIONS [présentation]

Matin

Marie-Sylvie POLI (Université d'Avignon) : Le dispositif du texte expographique dans les expositions sur des sujets littéraires

Rencontre : Jean-Pierre MONTIER, David MARTENS (KU Leuven) et Aurélie MOUTON-REZZOUK (Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3) [Exposer la marionnette : engagement et responsabilités], avec Isabelle ROUSSEL-GILLET

Après-midi

Retour d'expérience : Anne-Hélène RIGOGNE (Bnf)

Table ronde, animée par Martine THOMAS-BOURGNEUF (Muséographe), avec Monique PAUZAT (Scénographe) et Jean-Michel PONTY (Scénographe)

Soirée

Table ronde MEDIATION, animée par Elisabeth CAILLET, avec Marlène BERTRAND (IMEC), Delphine DUPENLOUP (Archipel Butor - Lucinges) [Les actions de médiation culturelle menées autour du livre d'artiste] et Noémie GIARD (Musée Carnavalet)

Vendredi 24 juin

FORMES DE MÉDIATIONS ET D'ACTIONS CULTURELLES [présentation]

Matin

Carole BISENIUS-PENIN (Université de Lorraine)

Rencontre : Sophie BERTRAND (BnF), Séverine BOMPAYS (Musée Hèbre & Maison de Pierre Loti), Isabelle DEGRANGE (BnF) et Inga WALC-BEZOMBES (Maison Victor Hugo), avec Jessica de BIDERAN (Université de Bordeaux)

Après-midi

Visite libre de la Maison Barbey d'Aurevilly [sous réserve]

Samedi 25 juin

CATALOGUES ET AUTRES PUBLICATIONS [présentation]

Matin

David MARTENS (KU Leuven)

Rencontre : Yannick HAENEL, avec Corentin LAHOUSTE (UCLouvain)

Après-midi

Table ronde, animée par Marcela SCIBIORSKA (Bibliotheca Wittockiana, Bruxelles), avec Marie-Caroline DUFAYET (BnF) et Nathalie LÉGER (IMEC)

Atelier collectif de préparation d'une exposition sur l'histoire des expositions littéraires [présentation]

Dimanche 26 juin

Matin

Atelier collectif de préparation d'une exposition sur l'histoire des expositions littéraires (suite) [présentation]

Discussion générale et Clôture

Après-midi

DÉPARTS

PRÉSENTATION DES JOURNÉES :

Journée 1 — Expositions littéraires ?

Les expositions relatives à la littérature peuvent adopter différents sujets et angles d'approches, de la perspective monographique centrée sur un écrivain à une exposition portant sur une œuvre particulière, un courant ou un fait de l'histoire de la littérature. À ces approches qui recoupent peu ou prou les formes de l'histoire littéraire s'adjoignent les utilisations de la littérature et des écrivains dans des expositions portant sur d'autres réalités, de la peinture aux sciences. Quelles ont été les évolutions des pratiques en la matière au cours de l'histoire, ainsi que celles des expôts privilégiés ou écartés (objets, documents, manuscrits, livres, images…) pour leur donner corps ?

Journée 2 — Quelles institutions ?

Certains lieux sont plus spontanément dévolus à l'organisation d'expositions concernant la littérature, tout particulièrement les bibliothèques. Mais les lieux accueillant de telles expositions sont éminemment variés, qu'il s'agisse de maisons d'écrivains, de médiathèques, de bibliothèques locales, régionales ou nationales, ou encore de musées d'art et d'histoire ou de galeries. Chacune de ces institutions est régie par ses propres contraintes et priorités, ainsi que par ses traditions, et un rapport particulier à tel ou tel auteur ou à la littérature de façon plus générale. Quelles sont les spécificités de ces différentes institutions, et comment et pourquoi les types d’exposition qu'elles accueillent ont-elles évolué au cours de leur histoire ?

Journée 3 — Conceptions collectives des expositions

La réalisation d'une exposition est un travail résolument collectif, qui ne se réduit nullement à l'intervention d'un commissaire ou d'un artiste. Pour aboutir, même lorsqu'elle est d'envergure modeste, une exposition fait appel à de multiples compétences et corps de métier, des conservateurs aux conseillers scientifiques qui les secondent éventuellement en passant par les graphistes, les scénographes ainsi que par un corps de métier moins visible en corps, celui des muséographes, souvent indépendants. S'agissant spécifiquement de l'écosystème des expositions touchant à la littérature, quelles sont les spécificités des types d'interventions de chacun(e) ? Comment interagissent entre eux ces différents acteurs, selon les types d'expositions et les institutions qui les accueillent ? Enfin comment ces partages de tâches se sont-ils transformés au cours de l'histoire de ces expositions ?

Journée 4 — Formes de médiations et d'actions culturelles

Les expositions s'inscrivent de façon générale au sein de programmations globales, dont elles constituent une pièce, le plus souvent un fleuron. Ces programmations s'accordent le plus souvent aux expositions, de façon à les accompagner et à en assurer, de diverses manières, la médiation vers les publics. Qu'en est-il s'agissant d'une matière telle que la littérature ? Quelles sont les formes et les spécificités de la médiation dès lors qu'il s'agit d'exposition relatives à la littérature ? Qu'en est-il de la part dévolue au numérique, et notamment aux déclinaisons numériques de ces expositions ? Quelles procédures sont mises en place à l'intention des publics spécifiques (scolaires, en situation de handicap, etc.) ? Quelles actions culturelles dans ou hors les murs ? Enfin, comment la part prise par cette médiation a-t-elle évolué, notamment par rapport à l'histoire de la médiation dans les musées ?

Journée 5 — Catalogues et autres publications

Le catalogue d'exposition présente, s'agissant de littérature, une spécificité particulière en ce qu'il constitue un retour à la forme livresque, qui continue d'être considérée comme le médium central de la diffusion de la littérature. Dans quelle mesure les catalogues d'exposition du littéraire présentent-ils des spécificités par rapport aux catalogues d'autres types d'exposition (d'art, d'histoire, de sciences…) ? Comment le terme et la forme du catalogue sont-ils questionnés ? Dans quelle mesure émanent-ils des institutions muséales ou d'éditeurs ? Quels sont ces éditeurs et contributeurs ? Quels sont les circuits de diffusion de ces ouvrages, en dehors des boutiques de musées ?

Journée 6 — Atelier collectif de préparation d'une exposition portant sur l'histoire des expositions littéraires

Plutôt qu'une synthèse de colloque, il s'agit de réinvestir autrement les documents échangés, questionnés lors des 5 jours, documents mis à disposition en amont sur une interface ainsi que tout au long du colloque. Chacun choisira un des 5 ateliers proposés et la restitution des ateliers clôturera le colloque.