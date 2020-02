Université d'Artois (Arras)

Jean-Philippe Toussaint en coulisses : making of, expérimentations, décalages

Université d'Artois - 26-27 mars

Colloque organisé par Isabelle Roussel-Gillet & Évelyne Thoizet

Ce colloque a pour ambition d’explorer les coulisses de la création de Jean-Philippe Toussaint, dans toutes ses dimensions, de la littérature à la photographie, du cinéma à l’exposition. Romancier majeur des éditions de Minuit, Toussaint a d’emblée connu la notoriété avec son premier roman, La Salle de Bain, en 1985. Parallèlement à son œuvre romanesque (son dernier roman La Clé USB vient de paraître), il a publié des essais, réalisé des films, monté des expositions. Il invite lui-même ses lecteurs et spectateurs à participer à son œuvre en exposant, dans son site internet, les brouillons et les sources documentaires de ses romans ainsi que le making of de son exposition « Livre-Louvre » (2012) composé de photographies, de films, d’installations et de performances.

Les communications de ce colloque portent sur ce making-of, que Toussaint transpose du cinéma à la littérature et qui fait partie intégrante de son œuvre expérimentale. Mais elles analysent aussi les jeux de décalages, par exemple burlesques et parodiques, dans l’œuvre littéraire. Elles envisagent les romans et les essais dans leurs relations avec l’œuvre plastique et muséographique, en montrant la fécondité des croisements entre la littérature, les arts et les médias.

Le colloque associe divers pôles de l’Université d’Artois : le laboratoire « Textes et cultures » et son équipe interne « TransLittéraires », la Bibliothèque Universitaire, le département multimédia de l’IUT de Lens, le service informatique. Sont aussi partenaires les Rimell (Recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre).

Le colloque est élaboré avec le pôle culturel de l'abbaye Saint-Vaast qui a invité Jean-Philippe Toussaint à créer un parcours de visite original dans la Médiathèque Saint-Vaast et le Musée des beaux-arts, jalonné de textes, d’installations et de photographies – dont certaines, inédites, sont prises dans les coulisses du musée. Jean-Philippe Toussaint fait ainsi dialoguer ses créations contemporaines avec les collections du musée, et nous convie à entrer dans son univers littéraire et plastique singulier.

L’exposition intitulée Signé Jean-Philippe Toussaint est ouverte au public du 26 mars au 25 mai dans le Musée des beaux-arts d’Arras et la Médiathèque Saint-Vaast. Le vernissage a lieu le premier jour du colloque, le 26 mars, à partir de 18h.

Programme

Le jeudi 26 mars

Matin à la Maison de la Recherche

9h 15 : Accueil

9h 30 : Introduction par Isabelle ROUSSEL-GILLET et Évelyne THOIZET

Session 1 : Expériences des décalages spatio-temporels

Président de séance : Christophe MEURÉE

9h 45 : Arcana ALBRIGHT, Expériences temporelles chez Jean-Philippe TOUSSAINT

10h 15 : Yann MEVEL, Jean-Philippe TOUSSAINT et l’expérience de l’ailleurs

10h 45 : Échanges

11h 15 : Claire OLIVIER, La Clé USB ou le cabinet des curiosités

11h 45 : Nathalie FROLOFF, Miner et déminer le récit, La Clé USB

12h 15 : Échanges

Après-midi au Musée des beaux-arts d’Arras

Session 2 : Expérimentations muséales de Jean-Philippe TOUSSAINT

Présidente de séance : Isabelle ROUSSEL-GILLET

14h 30 : Sofiane LAGHOUATI et David MARTENS, Commissaire TOUSSAINT

15h : Maria Giovanna PETRILLO et Christophe MEURÉE, La Chaise ou comment faire basculer les assises de la réalité et de la fiction

15h 30 : Marie-Clémence RÉGNIER, Le musée et ses avatars dans quelques œuvres de Jean-Philippe TOUSSAINT

16h : Échanges

18h : Visite de l’exposition Signé Jean-Philippe Toussaint, parcours de lectures avec les étudiants de l’UFR de lettres et arts, accompagnés par Brigitte BUFFARD-MORET

À partir de 17h 30 : Séance de signature avec Jean-Philippe TOUSSAINT

Le Vendredi 27 mars à la Maison de la Recherche

Matin : Session 3 : Coulisses de l’écriture

Président de séance : Bruno THIBAULT

9h 30 : Brigitte FERRATO-COMBE, Les brouillons de La Réticence, terrains d'expérimentations

10h : Nicolas PIEN, Le processus du Poisson : sur La Réticence

Échanges

11h : Franz JOHANSSON, Le site jptoussaint.com et la construction d’un avant-texte auctorial

11h 30 : Présentation d’un autre site Jean-Philippe TOUSSAINT, expérimentations des étudiants de la licence multimédia de l’IUT de Lens, Cloé Lhenry, Loïck Appéré, Lucas Lacroix, Thomas Vinet

12h : Échanges

Après-midi : Session 4 : Autoportraits décalés

Présidente de séance : Évelyne THOIZET

14h : Bruno THIBAULT, Une idée fixe derrière la tête : les techniques (et les apories) de l’autoportrait chez Jean-Philippe TOUSSAINT

14h 30 : Fabrice THUMEREL, « Du transécrivain à l’écranvain : (auto)portrait en retrait de Jean-Philippe TOUSSAINT

15h : Échanges

16h : Dialogue avec Jean-Philippe TOUSSAINT

16h 45 : Clôture