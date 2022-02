Holden Caulfield ou une dérive situationniste à New York ?



Conférence en ligne d’Yvan Chasson



jeudi 24 février 2022 à 18H





Dans le cadre du Cycle de conférences 2020-2022

ESPACES ÉCRITURES ARCHITECTURE - LE LIEU : FICTION ET ARCHITECTURE



Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Malaquais et Université Paris Nanterre



Lien pour accéder à la conférence en ligne :



https://us02web.zoom.us/j/87277046447?pwd=TFhtTWh3b25ZTzN1ZDNMTytQNnZPdz09

ID de réunion : 872 7704 6447

Code secret : 233476



Si The Catcher in the Rye, publié en 1951, propulse son auteur J. D. Salinger sur le devant de la scène littéraire internationale, c’est en grande partie grâce au mécanisme narratif mis en place qui imbrique la psyché du personnage à son environnement, et qui, comme en retour, métamorphose la ville en personnage à part entière du roman.



Notre communication va précisément interroger ces mécanismes qui, par le biais de la traversée d’hétérotopies, font d’une fugue un parcours initiatique. La place des émotions et des altérations de la perception dans les grandes villes modernes sera décryptée au prisme la Théorie de la dérive de Guy Debord et des analyses critiques de la sociologue new-yorkaise Jane Jacobs.



Yvan Chasson est en troisième année de Doctorat à l’Université de Limoges. Il rédige actuellement une thèse sur La dérive situationniste comme outil critique pour habiter poétiquement la ville, sous la direction du professeur Bertrand Westphal. En parallèle, il effectue un cursus en art à l’ENSA de Limoges où il travaille la pratique de la vidéo, de l’installation et de la performance.



Cycle de conférences-débats organisé par P. Hyppolite, F. Moulin et J.P. Vallier dans le cadre du séminaire de recherche ouvert Espaces Écritures Architectures, ENSAPM (dépt THP et Lab. GERPHAU) et Paris Nanterre – CSLF, EA 1586.





