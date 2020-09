Sorbonne Université - Maison de la Recherche

Séminaire 2020-2021

Histoire sociale des spectacles (Europe, XVe-XVIIIesiècles)

Le séminaire s'est donné pour but d’interroger à nouveaux frais les processus de création et d’élaboration des spectacles (commandes, décisions et actions, travaux d’écriture et de remaniement, mises en jeu, mises en texte, diffusion, circulation, conservation) à la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne. L’histoire des spectacles ne doit donc plus se limiter à l’étude de la composition littéraire des textes, à l’écriture de la partition ou à la composition d’un ballet. Nous nous proposons donc d’étudier les pratiques spectaculaires d’une façon interdisciplinaire en portant une attention nouvelle aux archives qui permettent de mieux saisir le phénomène par nature éphémère qu’est un spectacle.

Organisé par Marie Bouhaïk-Gironès (Centre Roland Mousnier, CNRS/Sorbonne Université)

et Mélanie Traversier (IRHiS, Université de Lille /IUF)

Maison de la Recherche, Sorbonne Université, 28 rue Serpente, 75006 Paris, M° Odéon

Vendredi, 10h-12h

(NB : en cas de nécessité sanitaire, le séminaire pourra se tenir en ligne)

27 novembre 2020 : Rebekah Ahrendt(Université d’Utrecht),L’opéra face à la loi (fin XVIIesiècle-début XVIIIesiècle), ou, Comment régler le spectacle lyrique ?

18 décembre 2020 : Francesco Buscemi(Berlin, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung), Le spectacle de la parole. Pratiques oratoires et savoirs du théâtre au XVIIIesiècle

22 janvier 2021 : Martine Clouzot (Université de Bourgogne), Le jongleur, acteur et figure de divertissement d’après les archives, textes et manuscrits enluminés du nord de la France, de la Flandre et de l’Angleterre (XIIIe-XVesiècles)

12 février 2021 : Adrien Belgrano(EHESS), Penser la danse au Moyen Âge : histoire, sens et fonction du mot “carole”

19 mars 2021 : Julia Prest (University of St Andrews), Théâtre et marginalisation : Saint-Domingue à l’époque révolutionnaire

9 avril 2021 : Luc Charles-Dominique (Université Côté d’Azur), Repenser les reconstitutions des anciennes bandes de violons face à l'académisme musical d'un certain regard « baroque »