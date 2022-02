Adresse :

Pascale Goetschel, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, rattachée au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains, est l'invitée du Centre des Sciences Historiques de la Culture de l'Université de Lausanne pour le printemps 2022. Elle donnera une série de cours ouvert à tous.

"Histoire culturelle des spectacles vivants"



S’intéresser à l’histoire des spectacles vivants après des mois de fermeture des salles et d’absence de festivals recèle aujourd’hui une acuité particulière. Il s’agira de comprendre, au prisme de l’histoire culturelle, quelles sont les logiques qui ont maintenu et transformé le spectacle vivant au cours du XXe siècle, avec une focale particulière portée sur le théâtre en France. Au-delà des considérations esthétiques, la réflexion portera d’abord sur la manière dont l’univers théâtral se constitue comme richesse et plaie nationales depuis la fin du XIXe siècle. Le prisme de l’histoire culturelle conduira à montrer comment ce « petit monde » se forge entre représentations et pratiques, autour de l’idée qu’il est perpétuellement en crise.

Deux enquêtes, illustrant deux chantiers en cours, seront par la suite proposées. La première portera sur la notion de genre appliquée au théâtre : quelle place et quel rôle occupent les femmes dans un domaine que l’histoire littéraire circonscrit, comédiennes exceptées, comme presque exclusivement masculin ? La deuxième prendra en considération les festivals de théâtre de langue française pour comprendre comment se dessine un espace de références francophone dont on se demandera s’il fait système ou s’il n’est qu’une somme d’éléments disparates.

Dates et horaires:



Lundi 14 mars, salle 126 INTERNEF, et mardi 15 mars 2022, salle 2227 GEOPOLIS

« Histoire culturelle des spectacles vivants. Le prisme de la "crise du théâtre"»



Lundi 4 avril, salle 263 INTERNEF, et mardi 5 avril 2022, salle 5125 ANTHROPOLE

« Genre et histoire culturelle du théâtre »



Lundi 11 avril, salle 126 INTERNEF, et mardi 12 avril 2022, salle 2227 GEOPOLIS

« Festivals de théâtre et circulations artistiques »

Lundi 14h15-16h00 = cours, 16h15-18h00 = séminaire

Mardi 08h30-10h = séminaire, 10h15-11h30 = entretiens

Lien site SHC: https://unil.ch/shc/home/menuinst/enseignements/annee-academique-2021-2022.html

*

Pour plus d'informations, contacter : nelly.valsangiacomo@unil.ch

Des informations plus substantielles sur l’offre d’enseignement et les axes de recherche du Centre SHC sont disponibles sur note site internet: https://unil.ch/shc