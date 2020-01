Université de Lausanne

Héroïnes du Moyen Âge

Vendredi 13 mars 2020

Université de Lausanne, Bâtiment Internef, salle 233

08h45: Introduction

09h00: Judith Jesch (Nottingham University), Shield-maidens in Old Norse and Other Texts : a Verbal Archaeology

09h45: Juliette Vuille (UNIL), L'héroïsme genré des textes anglo-saxons

10h30: Pause

11h00: Leticia Ding (UNIL), Elle naît femme et devient chevalier : l'exemple de Silence dans le Roman de Silence de Heldris de Cornouaille

11h45: Chiara Croci (UNIL), La représentation des martyres à Rome entre l'Antiquité tardive et l'époque carolingienne (IV-IX siècles) : des héroïnes en mutation

12h30: Repas

13h45: Discussion animée par les étudiant.e.s