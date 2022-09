En Ligne : Adresse : Wittockiana, Musée des arts du livre et de la reliure, 23 Rue du Bemel - B-1150 Bruxelles (Belgique)

Colloque international organisé à l’occasion du 10e anniversaire du décès de l’écrivain

Henry Bauchau (1913-2012) est un écrivain majeur, traduit dans toutes les langues européennes, le chinois et le japonais. Membre de l’Académie de Langue et littérature française de Belgique. À la fois poète, dramaturge et diariste, il a fait sa renommée grâce à son art du roman.

Sous les mots d’Henry Bauchau, il y a toujours des images.

D’une part, il y a celles qui l’ont inspiré : Le Livre des Mutations, les tableaux de grands maîtres, les sculptures et les architectures, de la période romane à l’époque actuelle, les créations de ses contemporains sur tous supports, dont il orne ses cahiers d’écriture de reproductions et dont il parle dans ses journaux, en passant par les dessins de ses patients qui l’interpellaient au point de les intégrer à son œuvre. Que nous apprennent les sources iconographiques de l’auteur sur son imaginaire et son rapport à l’objet-livre ?

D’autre part, il y a celles que son art poétique et narratif génère, depuis les illustrations directes ou librement suscitées par ses récits sur le plan graphique, sculptural ou photographique, aux créations les plus improbables telles cette usine conçue en Grèce par un architecte intégralement au départ de l’un de ses romans. Comment comprendre le pouvoir imageant de la langue et de l’art narratif de Bauchau, dont témoignent les travaux de création qui mettent en œuvre une iconographie ?

Enfin, il y a ses propres travaux graphiques, qui ont contribué à ses yeux à faire émerger ce qu’il appelait « les vérités de la main » et qu’il lui arrivait d’intituler « Ça parle ». Quel dialogue ces images entretiennent-elles avec ses textes, qui a pu justifier qu’il leur confie souvent le rôle d’illustration de couverture malgré le décalage temporel important entre le travail graphique et littéraire ?

Mercredi 21 septembre 2022

10h00 Introduction : Myriam Watthee-Delmotte et Anne Reverseau

10h30 Henry Bauchau et le Livre des Mutations

Matthieu Dubois (UCLouvain)

11h00 L’empreinte taoïste dans Œdipe sur la route d’Henry Bauchau et « Chine intérieure » d’Albert Palma

Chebel Souheila (ENS Bouzaréah-Alger)

12h00 L’ekphrasis de La Grande Vague de Kanagawa chez Henry Bauchau

Zhenhong Wang (ENS Paris)

14h00 La concurrence des images : autour Gengis Khan

Christophe Meurée (AML)

14h30 Entre l'image et son effacement, la Chine intérieure

Béatrice Bonhomme (Nice)

15h30 Les enjeux picturaux de la poésie bauchalienne

Marianne Froye (Université de Franche-Comté)

16h00 Bauchau et Rembrandt

Claire Olivier (Limoges)

17h00 Si près, si loin des eaux vives

François Emmanuel

*

18h00

Vernissage de l’exposition « Henry Bauchau, sous les mots, les images »

Présentation du concours des étudiants de l’École supérieure des arts visuels de La Cambre (sections de narration graphique et de design du livre et du papier)

Cérémonie de remise du Prix Henry Bauchau de l’UCLouvain 2022

Cocktail

Jeudi 22 septembre 2022

10h00 L’altérité et l’ailleurs : les voies de l’art dans les Journaux d’Henry Bauchau

Chiara Elefante (Bologne-Forli) et Margherita Amatulli (Urbino)

10h45 L’image comme mode opératoire de pensée dans les journaux d’Henry Bauchau :

la portée philosophique de l’imaginaire biblique

Johanna Villard (Caen)

11h45 La statue et le masque : visage des personnages bauchaliens

Marine Achard Martino (Université Jean Monnet de Saint-Etienne)

12h15 Du peuple du désastre à celui de la main : écriture(s) et corporéité chez Henry Bauchau

Pauline Basso (UCLouvain)

14h00 D’Œdipe sur la route à Anywhere : l’imaginaire de l’eau

Marie Bastien (UCLouvain)

14h30 Les forces originelles : les images des loups (Œdipe sur la route) ou des lions

(Diotime et les lions)

Philippe Willemart (Sao Paulo)

15h30 La dernière rupture d’Henry Bauchau. Figure du peintre et « sublime sénile » dans Déluge

Maxime Deblander (UCLouvain)

16h00 Le chemin du rouge : des ocres de Roussillon aux fresques de Fra Angelico à Florence

Marie-Claire d’Aligny

Conclusions : Anne Reverseau et Myriam Watthee-Delmotte

Les actes du colloque paraîtront dans la Revue internationale Henry Bauchau (P.U.L.)