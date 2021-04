Référence bibliographique : Heiner Wittmann,Napoleon Bonaparte 1769-1821. Der Bonapartismus und die Napoleon-Legende, machiavelli edition, 2021. EAN13 : 9783981556063.

Heiner Wittmann

Napoleon Bonaparte 1769-1821. Der Bonapartismus und die Napoleon-Legende

Machiavelli Edition, 2021

Der kometenhafte Aufstieg von Napoleon Bonaparte, sein Weg über den 18. Brumaire zur Alleinherrschaft ist eng mit seinem strategischen und politischen Genie verbunden. Der Bonapartismus bezeichnet seine Herrschaftsform, die sich auf Plebiszite stützt. Die Art und Weise, wie ihm die Errichtung das Konsulats auf Lebenszeit gelingt, erfüllt den Ruf nach einem starken Mann, der sich auf die Volkssouveränität stützt. Die Gründung einer neuen Dynastie bestätigt und erweitert seine Befugnisse als Alleinherrscher. Seine erfolgreichen Reformen und vor allem seine militärischen Siege wie schon 1793 in Toulon begründen früh die Legende, die sich um seinen Namen rankt.

Dieser Band enthält vier Rezensionen zu Werken, die sich kürzlich mit dem Aufstieg Napoleons aus verfassungsrechtlicher Hinsicht, mit seiner Biographie, seiner Rückkehr und seinem Mythos beschäftigt haben. Ein dokumentarischer Anhang mit Quellen ergänzt den Band.



Traduction de l'auteur:

Lascension fulgurante de Napoléon Bonaparte, son cheminement vers le 18 Brumaire et vers l'autocratie est étroitement liée à son génie stratégique et politique. Le bonapartisme désigne sa forme de gouvernement basée sur les plébiscites. La manière dont il réussit à instaurer le consulat à vie répond à l'appel à un homme fort fondé sur la souveraineté populaire. L'établissement d'une nouvelle dynastie confirme et étend ses pouvoirs en tant que souverain unique. Ses réformes réussies et, surtout, ses victoires militaires, comme à Toulon dès 1793, établissent très tôt la légende qui entoure son nom.

Ce volume contient quatre comptes rendus d'ouvrages qui ont récemment examiné l'ascension de Napoléon dans une perspective constitutionnelle, sa biographie, son retour et son mythe. Un appendice documentaire des sources complète le volume.