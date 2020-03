Cours de sémiotique. Pour une sémiotique applicable

Louis Hébert

Préface de Jean-Marie Klinkenberg



Nombre de pages: 567

Collection: Dictionnaires et synthèses, n° 18

ISBN: 978-2-406-09654-2

ISSN: 2115-2926

DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09656-6

Éditeur: Classiques Garnier

Date de parution: 13/03/2020

Après une généreuse introduction à la sémiotique, le livre présente 26 méthodes d’analyse pour les textes, les images et les produits polysémiotiques (théâtre, chanson, cinéma, etc.). Ces méthodes – souvent inédites – sont offertes avec précision et dans un constant souci didactique.

Voir la table des matières…