Nous sommes Martiniquaises. Pawòl en bouches de femmes châtaignes (Une pensée existentialiste noire sur la question des femmes)

Hanétha Vété-Congolo

L'Harmattan, collection "Genres, écoles et sociétés", 2021

*

DESCRIPTION

Hanétha Vété-Congolo fournit une étude critique dense en analyse du discours et en Études sur le genre et les femmes, notamment, de Martinique. Elle utilise comme matières, le vécu des femmes et les paroles quotidiennes et ancestrales desquelles se dégagent une épistémologie permettant de saisir une partie des pensées critiques sur le genre en Martinique. Hanétha Vété-Congolo continue donc son travail de théorisation des faits caribéens et sur la pensée existentialiste noire par le biais de l’oralité tel que ce travail se rapporte à ce qu’elle propose comme Pawòl et Femmisme.

Elle soumet la parole de Mayotte Capécia dans Je suis Martiniquaise à une analyse critique s’écartant des perspectives jusque-là avancées sur cette œuvre de 1948. Elle offre une analyse inédite de la pensée de Suzanne Césaire concernant la notion d’homme plante. Elle resitue la perspective de Frantz Fanon et l’importance de la parole de Jenny Alpha dans le discours sur le genre et la martiniquanité féminine. Face aux paroles ancestrales en créole comme « fanm sé chatenn » — la femme est une châtaigne — elle appose la parole contemporaine directe de femmes par des témoignages qui exposent leur réalité.

Nous sommes Martiniquaises : Pawòl en bouches de femmes châtaignes est, entre autres, une proposition en théorie critique et en pensée existentialiste noire sur la question des femmes en Martinique, mais aussi en études culturelles, littérature et oralité caribéennes et martiniquaises. L'ouvrage s’appuie sur des paradigmes des sciences culturelles et littéraires, de la philosophie, la psychanalyse et la littérature, l’histoire, les sciences et la philosophie du langage.

Entre autres, il contient des considérations sur :

-le Femmisme et Pawòl concepts proposés par l’auteure

- les perspectives martiniquaises sur « parler » et « paroles »

- la vision martiniquaise « fanm sé chatenn, nonm sé friyapen dou » - la femme est une châtaigne, l’homme est un fruit à pain avarié

- le discours de Jenny Alpha en réponse au discours contenu dans Je suis Martiniquaise de Mayotte Capécia.

-le discours de Frantz Fanon sur le discours tenu dans Je suis Martiniquaise de Mayotte Capécia

-le paradigme conceptuel suzannocésairien de l’ « homme plante ».

-la parole femmiste d’Aimé Césaire, « Il est temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme »

-le madras des femmes – le madrassage

*

EAN13 : 9782343209708