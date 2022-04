Le laboratoire junior Himation achèvera sa première année de séminaires par une journée d’étude qui aura lieu en hybride le vendredi 20 mai à l’ENS de Lyon.



Cette journée étudiera les métaphores vestimentaires en lien avec la conceptualisation du rapport entre le corps et l’âme : elle s’interrogera sur la fonction didactique ou heuristique de cette métaphore, ainsi que sur son évolution de la tragédie grecque classique aux penseurs du christianisme. Trois axes seront privilégiés : la métaphore du vêtement comme l’expression figurée d’une émotion, pour exprimer une conception dualiste de l’homme chez Platon et les néoplatoniciens, et enfin pour expliquer l’Incarnation et parler de la vie chrétienne.





MATINÉE : MÉTAPHORES VESTIMENTAIRES ET ÉMOTIONS



9:15 : INTRODUCTION (Barthélémy ENFREIN et Dimitri MÉZIÈRE, Laboratoire Himation)



Présidence de séance : C. CUSSET (ENS de Lyon)



9:30 : Anne-Sophie NOEL (ENS de Lyon): “”Mon âme de noir vêtue”: la métaphore vestimentaire dans les Perses d’Eschyle, entre langage dramaturgique et pensée sensible”



Pause



10:30 : Georgia PANOU (University of Edinburgh): “Enveloping Death and Mourning: Some Critical Observations on Euripides’ Heracles and the Deathly κόσμος and πέπλα”



11:15 : Dalida AGRI (University of Manchester) : “Comparative Uses of the Clothing Metaphor in Roman Epic : Emotion, Ethics and the Stoics”

12-13:30 : Pause déjeuner



APRÈS-MIDI :

LES MÉTAPHORES VESTIMENTAIRES CHEZ PLATON ET SES REPRISES ULTÉRIEURES



Présidence de séance : Pauline RATES (Laboratoire Himation)



13:30 : Marion KRAFFT (ENS Ulm – PSL): “La métaphore du corps comme vêtement tissé par l’âme dans la deuxième objection du Phédon contre l’immortalité de l’âme : une métaphore platonicienne ?”



14:15 : Camille GUIGNON (Université Jean Moulin -Lyon 3) : “Les implications cosmologiques de la métaphore de l’habillement dans la psychologie de Plotin”



15:00: Anne-Claire LOZIER (Université de Lille) : “Métaphores vestimentaires dans le De abstinentia de Porphyre.”



Pause



« HABILLER L’ÂME » REPRISE DE LA MÉTAPHORE EN CONTEXTE RELIGIEUX



Présidence de séance : Barthélémy ENFREIN (Laboratoire Himation)



16:00 :Jean-Daniel DUBOIS (EPHE-PSL) : ”Quel vêtement pour une nudité idéale ? Remarques sur quelques textes gnostiques anciens.”



16:45 : Anne BOICHÉ (Univeristé de Lausane) : “La métaphore du manteau chez Philon d’Alexandrie : adaptation et renouvellement d’une image grecque.”



17:30 : Alberto Fabio AMBROSIO (Luxembourg School of Religion and Society): “Entre vêtements et tunique : métaphore de l’Incarnation”.



*



La journée se tiendra à l’ENS de Lyon (site Descartes), de 9h15 à 18h30, en salle D2 034.



Le format hybride permettra à celles et ceux qui le souhaitent de participer en ligne à la journée d’étude. Il est demandé aux personnes intéressées de répondre au sondage Evento sur la page suivante : https://evento.renater.fr/survey/journee-d-etude-habiller-l-ame-20-mai-2022-r3cg93fx. Un lien Zoom sera envoyé la veille aux personnes inscrites.

