Ulysse ou Colomb

Henri Raczymow

Editions du Canoé, 2021

*

Tout écrivain est d’abord un lecteur. Henri Raczymow ne déroge pas à cette règle. Comment exister, trouver sa place dans le catalogue de ces noms auréolés de gloire qui vous ont fait rêver depuis l’enfance ? Où va-t-on quand on commence à écrire ? Est-ce qu’on le sait, comme Ulysse, dont le but du voyage – rejoindre Ithaque – est avoué depuis le départ ? Ou est-ce que, comme Colomb, on croit le savoir même si le lieu où on arrive n’est pas celui qu’on avait prévu de rejoindre ? Et d’ailleurs, pourquoi écrit-on ?

Sur un ton qui tient tantôt de la confidence, tantôt du journal intime, Henri Raczymow livre ses interrogations sur sa passion ravageuse de la littérature, ses certitudes de jeunesse, ses doutes d’âge mûr, les destinées imprévisibles, parfois tragiques de ses contemporains dans ce petit milieu pas moins âpre que les autres, où éditeurs, libraires, distributeurs, écrivains jouent, en le sachant ou pas, une partie de poker menteur.

15 EUR – 96 p. – I.S.B.N. 978-2-490-251-37-7

