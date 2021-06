Genèse in vivo. Lire Les Errances Druon avec Claude Louis-Combet

Héloïse CABIRON

Presses Universitaires de Franche-Comté, 2021

ISBN : 978-2-84867-843-6 – 297 pages – 20 EUR

« Assurément, il m’a bien semblé quelquefois que vous opériez avec mon texte comme l’eût fait un détective privé en quête de pièces à conviction », m’écrit Claude Louis-Combet. Le généticien in vivo mène bel et bien son investigation à la Sherlock Holmes : il débusque des traces, collecte des preuves, recueille le témoignage de l’auteur et formule des hypothèses. Menée entre confiance et suspicion, cette enquête sur Les Errances Druon révèle le goût de Claude Louis-Combet pour les mystifications, nuance le mythe du scripteur-rêveur forgé par l’écrivain au fil des années et donne toute sa place aux résurgences dans la genèse d’un roman visuel.

SOMMAIRE

Avant-propos

PREMIÈRE PARTIE : DE LA SOURCE À LA TRACE : PRATIQUE D’UNE ÉCRITURE SUBVERSIVE

Chapitre 1 : La source hagiographique : traces et torsions

Claude Louis-Combet lecteur des Bollandistes

Mystification : la fabrique d’une pseudo-hagiographie

Chapitre 2 : Les sources documentaires, matière intertextuelle

« Bibliothèque génétique »

Greffes intertextuelles : transformation, détournement, négation des sources

DEUXIÈME PARTIE : ENDOGENÈSE : L’ÉCRITURE REMODELÉE PAR LES RÉSURGENCES

Chapitre 1 : Au commencement

Refuser « la narration historique »

Résurgences

Chapitre 2 : Au confluent

Mouvances de la signification, ou le manuscrit contre l’auteur

Un roman visuel

Épilogue

Bibliographie et sitographie

Index

*

