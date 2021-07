Guillaume Cousin,

La Revue de Paris (1829-1834) : un « panthéon où sont admis tous les cultes »,

Honoré Champion, collection "Romantisme et modernités N° 197", 2021.

EAN13 : 9782745355584 — 694 p. — 85 €

Cette étude redonne à la Revue de Paris la place qui a été la sienne. Pour cela, elle propose une première définition de l’identité de la Revue dans une perspective pluridisciplinaire. Au fil des pages, la Revue de Paris apparaît comme un « panthéon où sont admis tous les cultes ». Romantique et antiromantique, fantaisiste et sérieuse, elle révèle l’immense richesse de la production littéraire et critique de son temps. La Revue de Paris est un lieu-charnière où la littérature de la période 1829-1834 s’écrit et se pense en s’écrivant.

Guillaume Cousin est PRAG à l’Université d’Artois et docteur de l’Université de Rouen-Normandie. Ses recherches portent sur les liens entre presse et littérature dans la première moitié du XIXe siècle. Il participe à l’édition des Œuvres complètes de Chateaubriand en cours de publication aux éditions Honoré Champion.

Table des matières…