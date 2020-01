Nanterre / Paris

Guido delle Colonne, une œuvre et sa réception dans l’Europe médiévale

L’Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne a connu un succès extraordinaire dès sa composition à la fin du XIIIe siècle. Pour autant, les recherches sur son œuvre restent comptées et des questions restent ouvertes sur l’auteur (juge, historien et poète ?), sur les sources dont le décisif Roman de Troie en vers de Benoît de Saint Maure, sur la facture et le style de son œuvre et sur ses desseins dans une période particulièrement troublée. Si des avancées critiques importantes ont vu le jour ces dernières années, elles ne sont pas en passe d’être épuisées et méritent d’être envisagées sur nouveaux frais. L’intérêt de l’Historia tient aussi bien aux traductions, adaptations, résumés, auxquels elle a prêté jusqu’au XVIIe siècle, dans l’Europe entière. Les époques et les milieux, la circulation des manuscrits, les poétiques inventées, les circonstances et les fondements idéologiques, les supports — textes et/ou images, objets, plafonds peints… — donnent une lecture de Guido plus ou moins spécifique, sans être exclusive. C’est pourquoi ce colloque se penchera également sur la réception du texte : les liens de filiation et d’émancipation éclaireront ainsi dans une démarche comparative et spéculaire le texte source comme la diversité de ses appropriations, et les raisons d’une diffusion aussi spectaculaire, dessinant les contours d’une littérature européenne troyenne sur fond d’intertextualité.

Guido delle Colonne’s Historia destructionis Troiae has been a phenomenal success since its composition at the end of the 13th century. Nevertheless, academic studies remain limited and questions remain open about the author himself (judge, historian and poet?), about his sources – including the essential Trojan novel in verse by Benoît de Saint Maure –, about the construction and style of his work and about its intents in a particularly troubled period. While significant progress has been made in recent years, studies are far from being exhaustive and the case deserve to be considered anew. Historia's interest lies in particular in the translations, adaptations and summaries it generated throughout Europe until the 17th century. The background and context of the circulation of texts and manuscripts, the poetics invented, the ideological frameworks, the media - texts and/or images, objects, painted ceilings... - give each time more or less specific interpretations of Guido, without being exclusive. This conference aims thus to shed new lights on the original text as well as on the diversity of its appropriations, between filiation and emancipation. In this regard, the spectacular diffusion has contributed to strenghten a Trojan European literature.

---------------------

Jour 1 : Jeudi 6 février 2020 - Université Paris Nanterre, Bâtiment Max Weber, Salle des Conférences (Nanterre)

9h30 Accueil des participant·e·s

10h Ouverture

I. Guido delle Colonne : l’homme et son milieu culturel

10h15 « Nouvelles découvertes sur Guido delle Colonne : la biographie à la lumière des autographes »

Giuseppina Brunetti - Università di Bologna

11h15 « Les techniques de rédaction de l’Historia et la culture du latin orné dans son contexte socioculturel »

Benoît Grévin - CNRS, Centre de Recherches Historiques

11h45 « Letter Writing without Letters: Guido delle Colonne and the Ars Dictaminis » Alex W. Mueller - University of Massachusetts, Boston

14h30 « Magne sciencie vir : the Dedication of the Historia, Mattheus de Porta and Guido delle Colonne »

Irene Generali - Università di Bologna

15h « The « Prehistory » of the Historia Destructionis Troiae: Remarks on Guido’s connection with its sources »

Jacopo Fois - Università di Venezia



II. Réceptions : Lire, réécrire, réinventer Guido en Europe

16h15 « Portraits de Guido en Europe » Florence Tanniou - Université Paris Nanterre

16h45 « Réécrire l’Historia destructionis Troiae de Guido delle Colonne en Italie : les traductions »

Arianna Punzi - Università di Roma, La Sapienza

17h15 « Compilations ibériques de matière de Troie entre les XIIIe et XVe siècles : d’Alfonse X à Guido delle Colonne »

Clara Pascual-Argente - Rhodes College, Menphis

Jour 2 : Vendredi 7 février 2020

Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, Maison de la Recherche, salle Athéna, 4, Rue des Irlandais, 75005 Paris

10h Accueil par Pauline Schnapper,Vice-Présidente de la commission de la Recherche de l’Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 3

10h15 « Re-inventing Guido: Trojan Antiquities in Geoffrey Chaucer’s Troilus and Criseyde and John Lydgate’s Troy Book »

Wolfram Keller - Freie Universität Berlin

11h15 « Guido en Castille : le Libro de la Historia Troyana de Pedro de Chinchilla » María Sanz Julián - Universidad de Zaragoza

III. Réceptions : Manuscrits et peintures en Europe

11h45 « Reading Guido in Fourteenth-Century Florence »

Rosa María Rodríguez Porto - University of Southern Denmark

14h15 « Les prémices de la guerre de Troie sur le plafond d’un palais sicilien » Maud Pérez-Simon - Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

14h45 « Présentation du projet “Usages de Troie” »

Aude Mairey et Anne Rochebouet - Université Paris 1-Panthéon Sorbonne, Université Versailles Saint-Quentin (Paris Saclay)

16h Clôture