Adresse : Abbaye d'Ardenne 14280 Saint-Germain-la-blanche-herbe

Cycle Écrire la guerre



Peut-on représenter l’extrême violence ? Peut-on exposer les temps de fureur et dire les dévastations physiques et mentales ? Avec L’Immontrable, l’historienne Annette Becker l’affirme. Rejetant l’intransmissible, elle postule que l’horreur et l’effroi sont non seulement représentables mais historicisables. L’art offre d’autres possibilités de mesurer les évènements traumatiques. C’est pourquoi elle revendique la nécessité de croiser sciences sociales et art pour analyser, comprendre et restituer périodes et phénomènes historiques.



Une rencontre animée par François Bordes.



IMEC - Abbaye d'Ardenne 20h



Réservation : reservations@imec-archives.com