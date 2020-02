Université Lyon 3

GOURNAY PHILOSOPHE

1er & 2 avril 2020

Université Jean Moulin-Lyon 3, 15 quai Claude Bernard, Salle Caillemer

Organisation : M-F. Pellegrin

Comité scientifique :

Ph. Desan, S. Ebbersmeyer, E. Ferrari, I. Garnier, T. Gontier,

R. Hagengruber, S. Hutton, G. Paganini, M.-F. Pellegrin, L. Shapiro.

Ce colloque bénéficie du soutien Projet bourgeon de l’université Lyon3, de celui de l’IHRIM-Lyon3, de celui du labex-Comod.

Marie le Jars de Gournay (1565-1645) est-elle une philosophe ? Ecrivaine, traductrice, éditrice, linguiste, critique, théoricienne de la littérature, elle est déjà reconnue comme une femme de lettres. On l'associe généralement à la philosophie par le biais de ses rapports avec Montaigne et La Mothe Le Vayer. Cela invite à interroger précisément le rôle du scepticisme dans sa pensée. Mais la lecture de son œuvre nécessite également de donner sens à ses usages du platonisme et de l'aristotélisme. La variété même de ces influences montre le rôle de la philosophie dans sa pensée. Gournay propose en effet une vaste réflexion sur l'être humain et ses capacités natives et construites. Ses prises de position sur sa propre société se traduisent aussi par une réflexion éthique, théologique et politique à la profondeur nettement philosophique. Ce colloque vise d’une part à étudier les influences philosophiques dans l'œuvre de Gournay et d’autre part à poser la question de savoir s'il y a une philosophie de Gournay que l'on pourrait dessiner et expliquer.

MERCREDI 1 AVRIL 2020

8h45 :

M-F. Pellegrin (maîtresse de conférences HDR. université Lyon3)

Valérie MITTEAUX

Présidence de séance : Sylvia GIOCANTI (professeure, université Paul Valéry-Montpellier)

9h15 : Michèle FOGEL, (maîtresse de conférences honoraire, université Paris-Nanterre), « L’accession d’une femme à la culture savante à la fin du seizième siècle »

10h : Sarah HUTTON (honorary professor, university of York), « ‘Demoiselle savante’, féministe, ‘femme philosophe’: Marie de Gournay and her fortunes as a philosopher »

Pause : 10h45-11h

11h : Isabelle KRIER, (professeure de philosophie, Orléans), « Gournay et l’unité du genre humain »

11h45 : Clément RAYMOND (doctorant, université de Lyon3) : « Le bon sens ou la raison dans la philosophie chez Gournay »

Déjeuner : 12h30-14h

Présidence de séance : Gianni PAGANINI (professore, università del Piemonte Orientale, Centre de recherche de l'Accademia dei Lincei)

14h : Philippe DESAN (professor, university of Chicago), « ‘L’instruction fait [...] l’homme bon ou mauvais’ : Marie de Gournay philosophe de l’éducation »

14h45 : Mawy BOUCHARD (professeure, faculté des arts, université d’Ottawa), « Philosopher c’est apprendre à se taire »

Pause : 15h30-15h45

15h45 : Derval CONROY (associate Professor, university college of Dublin), « ‘Tu es Roy, Royne, et Pere et Mere’ : le Prince au féminin chez Marie de Gournay ».

16h30 : Monika MALINOWSKA (maitresse de conférences HDR (institut d'études romanes, université de Varsovie), « Gournay et l’imago Dei ».

JEUDI 2 AVRIL

Présidence de séance : Mathilde BOMBART (co-directrice de l’IHRIM-Lyon3, maîtresse de conférences HDR)

9h30 : Marguerite DESLAURIERS (professor, McGill University), « Ancient Philosophy in the Work of Marie de Gournay ».

10h15: Margaret MATTHEWS (Ph.D. candidate, department of philosophy, Emory university), « Marie de Gournay and Academic Skepticism ».

Pause: 11h-11h15

Présidence de séance : Isabelle GARNIER (co-directrice de l’IHRIM-Lyon3, maîtresse de conférences HDR)

11h15: Helena TAYLOR (post-doctoral research fellow, university of Exeter), « Gournay’s Agonism: Translations of Tacitus, Sallust and Cicero ».

12h : Justine LE FLOC’H, (ATER, université de Lille), « Vengeance et colère : défendre les bons et les faibles par des armes naturelles ».

Déjeuner : 12h45-14h

Présidence de séance : Thierry GONTIER (professeur, université Lyon3)

14h : Telma BIRCHAL (professora, faculdade de filosofia e ciências Humanas, universidade federal de Minas Gerais), « Passions et vertus dans le Promenoir de M de Montaigne ».

14h45 : Montserrat CABRE PAIRET (Profesora, universidad de Cantabria), Esther RUBIO HERRAEZ (Profesora honorifica de l'Instituto universitario de Investigaciones Feministas, Universidad Complutense de Madrid), « Marie de Gournay beyond Montaigne : the authority of her thinking in the reception of the Essays».

Pause : 15h30-15h45

15h45 : Amirpasha TAVAKKOLI (doctorant, EHESS), « Ecrire au féminin avec et contre Montaigne ».

16h30 : Marie-Frédérique PELLEGRIN (maîtresse de conférences HDR, faculté de philosophie, université de Lyon3) : « Les vertus vicieuses dans l’anthropologie de Gournay ».