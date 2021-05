en ligne

Gombrowicz : apprivoiser un lieu/ les lieux non-apprivoisés

Table ronde internationale en ligne, sur la plateforme zoom : https://zoom.us/webinar/register/WN_hkKFlrWlTbaHdxnIsC0K_w

(veuillez bien vous enregistrer)

16.05.2021, 17.00 CET.

Langue du panel est l’anglais, avec traduction simultanée en polonais et en allemand.

Organisateurs : Institut Pilecki - le centre berlinois, Musée Witold Gombrowicz à Wsola, avec le soutien du Ministère de la Culture et du Patrimoine national de la République de Pologne.

Cette renconrte inagure le cycle d'événements GOMBROWICZ À BERLIN (mai-juillet 2021), ville où l’auteur de Ferdydurke ou Cosmos a passé près d'un an après son retour d'Argentine (1963), à l'invitation de la Fondation Ford.

Małoszyce, Varsovie et Wsola; Buenos Aires et Tandil; Berlin; Paris, Royaumont et Vence - les chercheurs de l'œuvre de l'écrivain et de sa biographie : Anna Spólna (Musée Witold Gombrowicz), Alicia Borinsky (Université de Boston) et Ewa Kobyłecka-Piwońska (Université de Łódź), Olaf Kühl, Małgorzata Smorąg-Goldberg (Université Paris-Sorbonne), Katarzyna Kula (Espace Muséal Witold Gombrowicz à Vence) entreprendront une réflexion sur les endroits gombrowicziens et sur sa perspective de l'« éternel émigrant ».

Avec de courtes interventions de Tomasz Tyczyński (directeur du Musée Witold Gombrowicz à Wsola) et d’Evelyne Temmam (Institut Européen Espace Muséal Villa Alexandrine).

L’évènement se clôturera par une discussion ouverte au public.