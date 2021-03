L’Orient de Flaubert en images

Gisèle Séginger

ISBN (Référence): 978 2 85088 859 5

224 pages

69,00 €

Citadelles & Mazenod

PRÉSENTATION

L'Orient de Flaubert (1821, Rouen - 1880, Croisset) est imprégné d'histoires et d'influences contemporaines. Dès ses œuvres de jeunesse, le lien entre textes et images illustrant l'Orient et l'Antiquité semble évident pour le jeune artiste.

Cet Ailleurs - qui est constitutif de sa vocation d'écrivain - s'affirme très vite comme la contrée de tous les excès, des rêves de luxe impossible, où un esthète exigeant pourrait dormir dans des "hamacs en plume de colibri".

Cet ouvrage examine à la fois les images et les œuvres qui ont marqué la formation visuelle de l'écrivain, ou qui ont été les sources avérées de ses créations et les nombreuses réinterprétations plastiques auxquelles celles-ci ont donné lieu. Dès son époque - c'est le cas de Gustave Moreau qui ne peindra pourtant jamais de tableaux directement inspirés de son œuvre -, puis après sa mort, les illustrateurs, sculpteurs, peintres des courants les plus divers s'en emparent, de Georges-Antoine Rochegrosse à Salvador Dali.

À l'époque moderne, le cinéma et la bande dessinée s'approprient également des romans de Flaubert, comme Philippe Druillet qui a consacré une partie de ses albums et de son œuvre gravée à Salammbô.

SOMMAIRE:

I. Un écrivain orientaliste

II. Flaubert et l'Orient romantique

III. L'Orient ancien et l'Orient moderne

IV. L'Orient visité

V. L'Orient de Flaubert illustré et fantasmé

VI. Modernités : l'Orient réinventé

