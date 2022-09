Les lecteurs francophones l'attendait avec une sereine impatience depuis sa parution en 2018 en Italie : l'essai de Carlo Ginzburg consacré à Machiavel et Pascal paraît sous le titre Néanmoins aux éditions Verdier dans une traduction de Martin Rueff. Rapprocher Machiavel de Pascal, c'est pour l'historien poser de front la question de la modernité politique : celle d'un découplage supposé du politique et du théologique, et proposer une série d’éclairages nouveaux sur une manière de penser la règle et l’exception, à l’épreuve des faits. "À l’heure où l’on déplore que les intellectuels n’orientent plus la vie politique (en supposant confusément qu’ils le firent par le passé), à l’heure où semble s’imposer une vision "machiavélienne” selon laquelle les plus forts dictent le droit au nom d’un réalisme implacable, la leçon de Carlo Ginzburg est précieuse". On se rangera volontiers à ces mots du traducteur: "Penser, ce n’est pas reformuler les réponses de l’opinion, c’est changer de questionnement."

Fabula vous invite à lire la Préface de Carlo Ginzbug et parcourir la Table des matières…