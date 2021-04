En ligne

GILBERT DURAND, L’IMAGINAIRE ET LES NEUROSCIENCES

COLLOQUE INTERNATIONAL POUR LE CENTENAIRE DE GILBERT DURAND

10, 11 et 12 mai 2021

En ligne sur Zoom sur inscription

Organisé par Pascal Bouvier (Laboratoire Langages, littératures, sociétés, études transfrontalières et internationales)

et Pascal Hot (Laboratoire de Psychologie Neurocognition (LPNC – UMR 5105), membre sénior de l’Institut Universitaire de France (IUF),

à l’initiative de l’Association des amis de Gilbert Durand (AAGD), avec le soutien du Centre international de recherches sur l’imaginaire (CRI2I).

Colloque placé sous le patronage de Louis Besson, ancien ministre et ancien maire de Chambéry.



Dans les années 1960, Gilbert Durand a développé une conception globale, complexe et transdisciplinaire, de l’imagination, centrée sur le mythe langagier et les langages visuels. Marqué par Cl. Lévi-Strauss, qui mettait en avant la notion de structure mythique et d’enracinement neuronal, G. Durand opta pour un « structuralisme figuratif » où la signification des images, tout en s’enracinant dans le biologique, relevait aussi d’une symbolisation, plus proche des psychanalyses et de G. Bachelard que de la sémiotique.

L’imagination et ses œuvres individuelles et collectives est la résultante d’un « trajet anthropologique » qui s’étend des soubassements neurobiologiques aux matrices des mythes sociaux et religieux.

Plus de 50 ans après, les avancées des sciences, neurologiques et cognitives permettent de jeter un regard nouveau sur cette dimension des conceptions durandiennes. En quoi ces savoirs nouveaux éclairent-ils l’imagination et l’imaginaire, dans quelle mesure viennent-ils converger avec les références anciennes de G. Durand, quelle nouvelle anthropologie post-durandienne de l’imaginaire peut-on voir émerger ?

La rencontre du centenaire est destinée à faire un état des lieux entre disciplines : interprètes de G. Durand, observateurs des nouvelles extensions du durandisme, chercheurs expérimentalistes dans les neurosciences vont entamer un dialogue épistémologique de grande actualité.

Le colloque se déroulera du lundi matin 10 mai au mercredi 12 mai à midi en présence possible d’une vingtaine de participants invités. Le colloque sera transmis en direct sur Zoom et archivé. D’autres textes soumis au comité scientifique avant le 30 avril pourront donner lieu à publication dans les actes.

Pour tous renseignements : centenairegilbertdurand@gmail.com

PARTICIPATION

Les organisateurs du colloque ont programmé un certain nombre d’intervenants invités sur 5 demi-journées.

Il est aussi possible de proposer un texte de 20-30 000 signes, format Word, sur un des thèmes du colloque. Ce texte pourra être, après évaluation du comité scientifique, publié dans les Actes du colloque. Il donnera lieu à un résumé oral avant le débat général, auquel l’auteur est invité à participer. Ce texte devra parvenir avant le 1er mai aux courriels suivants : jean-jacques.wunenburger@univ-lyon3.fr et centenairegilbertdurand@gmail.com .

INSCRIPTION

Pour rejoindre le colloque aux jours et heures programmés et recevoir l’adresse Zoom, veuillez vous inscrire dès maintenant en envoyant vos coordonnées à communication.llsh@univ-savoie.fr. Vous recevrez à partir du 1er mai l’adresse Zoom pour suivre le colloque.



COMITÉ SCIENTIFIQUE

Pascal Bouvier

Pascal Hot

Joël Thomas

Jean-Jacques Wunenburger



PROGRAMME

Téléchargez le programme du Colloque