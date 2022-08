G. Sebbag propose, dans son essai Gombrowicz mentaliste, un nouvel écl airage sur l´une des figures littéraires majeures du XXe siècle. L´écrivain polonais Witold Gombrowicz (1904-1969) a énoncé quelques intuitions fortes?: mon moi est irréductible? je parle en mon nom propre? chaque moi est un cosmos qui exprime l´univers? l´individu est menacé quand l´horizon humain est encombré par le grand nombre? plus c´est intelligent, plus c´est savant, plus c´est bête? à l´issue du duel à la grimace entre l´idéaliste et le matérialiste, ou du duel au pistolet entre l´analyste et le synthétiste, rien n´est tranché? la patrie polonaise n´a pas su reconnaître le génie de sa partie juive.

Ce livre, où sont dépeintes les nombreuses facettes du romancier polonais, n´est pas un essai sur mais avec Gombrowicz. Sebbag a passé au crible les voyances et les fulgurances de l´artiste Gombrowicz. Des visions et des idées, des plans et des séquences, des récits et des dialogues, plus actuels que jamais.

