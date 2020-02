Aix-en-Provence

Géographies du voyage : du réel à l'imaginaire

Cette journée d’études de jeunes chercheurs se propose de cartographier les différentes formes et déclinaisons du voyage et sa relation à l’imaginaire dans une perspective pluridisciplinaire. Ce voyage à travers les siècles, les genres et les lieux, permettra de renouveler notre regard sur cet horizon thématique. Il ne s’agira pas d’étudier seulement la littérature viatique, mais d’autres textes empruntant à l’imaginaire du voyage : théâtre, récit (utopies, fantasy, textes religieux), poésie, philosophie, cinéma.

Nous commencerons notre parcours par l’examen de récits de voyage authentique, afin d’apprécier la manière dont l’écriture du voyage emprunte aux codes de la fiction (le conte, les turqueries). C’est justement à partir de ces récits véridiques que la fiction utopique se déploie, utilisant la matrice du voyage dans une perspective critique. La fiction peut utiliser le scénario du voyage ou de l’itinérance, pour laisser libre cours à ses rêveries et ses fantasmes. La question de la géographie qu’invente la fiction interroge aussi le rapport entre la réalité et l’imaginaire. Notre itinéraire s’achèvera sur une approche discursive/rhétorique, puis spirituelle, du voyage qui revêt alors une valeur métaphorique.