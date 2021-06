Genre et sexualité dans l'oeuvre de Gustave Flaubert (Rouen)

Musée des Beaux-Arts et Université de Rouen

Genre et sexualité dans l’œuvre de Gustave Flaubert

8 septembre

Musée des Beaux-Arts de Rouen

Accueil à 9h30

Penser la différence des sexes

10h15-10h55 Yvan Leclerc (Université de Rouen Normandie) « Les deux sexes de l’esprit »

10h55-11h35 Norioki Sugaya (Université Rikkyo) « Flaubert et le discours médical sur la femme »

Modératrice : Barbara Vinken (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Pause

11h55-12h35 Delphine Jayot (Université Eötvös Loránd) : « Hystérie, féminin et sexuation chez Flaubert »

Modératrice : Véronique Bui (Université Le Havre Normandie)

Buffet

Penser les relations sociales de genre

14h-14h40 Isabelle Daunais (Université McGill) « Flaubert et la parité »

14h40-15h20 Anne-Claire Marpeau (CERCC/FHIS) « Des personnages féminins sous tutelle »

Pause

15h35-16h15 Barbara Vinken (Ludwig-Maximilians-Universität München) « L’amour au féminin/au masculin dans L’Education sentimentale »

Modérateur : Yvan Leclerc (Université de Rouen Normandie)

17h Pot, allocution de Sylvain Amic (Musée des Beaux-Arts de Rouen), visite de l’exposition : « Salammbô : Fureur ! Passion ! Éléphants ! »

20h : Dîner

9 septembre

Musée des Beaux-Arts de Rouen

Penser le genre

9h15-9h55 Jacques Neefs (Université Paris 8 / Johns Hopkins University) : « Le genre des femmes, les genres de femmes, dans L’Education sentimentale »

9h55-10h35 Véronique Samson (Université Sorbonne Nouvelle) : « Flaubert et la femme de trente ans »

Modératrice : Brigitte Diaz (Université de Caen Normandie)

Pause

11h-11h40 Pierre Fleury (Université Paris Sorbonne) : « Approches d’une stylistique du genre chez Flaubert »

11h40-12h20 Florence Vatan (University of Wisconsin – Madison) : « Mauvais genre ? Flaubert et la question des larmes »

Modératrice : Anne Herschberg-Pierrot (Université Paris 8)

Buffet

14h-14h40 Damien Zanone (Université Paris Est Créteil) : « Emma Bovary : une femme romanesque ? »

14h40-15h20 Lucie Nizard (Université Sorbonne Nouvelle) : « Mères désirantes dans l’œuvre de Gustave Flaubert »

15h20-16h Gersende Plissonneau (Université Bordeaux Montaigne) : « Bovary, bovarysme et culture de la convergence : l’exemple de Bovary21 de Georges Lewi »

Modératrice : Éléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle)

Pause

16h20-18h20 : Projection du film Madame Bovary de Sophie Barthes, dans l’auditorium du Musée, en présence de la réalisatrice.

Table ronde : 18h30-19h15 (Sophie Barthes, Véronique Bui, Florence Pellegrini, François Vanoosthuyse)

20h30 : Dîner

10 septembre

Université Rouen-Normandie

Salle de conférences, Maison de l’Université

Scénarios genrés dans Bouvard et Pécuchet

9h30-10h10 Anne Herschberg Pierrot (Université Paris 8) : « Bouvard et Pécuchet et le genre »

10h10-10h50 Christophe Ippolito (Georgia Institute of Technology) : « Portée sociale et politique des mini-récits genrés de Bouvard et Pécuchet »

Modérateur : Jacques Neefs (Université Paris 8 & Johns Hopkins University)

Pause

Penser la sexualité

11h10-11h50 Niklas Bender (Eberhard Karl Universität) : « Initiation sexuelle et récit de vie dans les récits flaubertiens »

11h50-12h30 Hassen Bhkairia (Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanités de Tozeur) : « Flaubert, l’Orient et le dérèglement de la sexualité et du genre »

Modérateur : François Vanoosthuyse (Université de Rouen Normandie)

Déjeuner à la Maison de l’Université

14h30-15h10 Florence Pellegrini (Université Bordeaux Montaigne) : « “Sade qu’on peut lire à l’école” : Flaubert et la gaze »

15h10-15h50 Thierry Poyet (Université de Clermont Auvergne) : « Fétichisme de Flaubert »

Modérateur : Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie)

15h50 Conclusion

Comité scientifique

Juliette Azoulai (Université Gustave Eiffel)

Véronique Bui (Université Le Havre Normandie)

Isabelle Daunais (Université McGill)

Brigitte Diaz (Université de Caen Normandie)

Philippe Dufour (Université de Tours)

Françoise Gaillard (Université Paris Diderot)

Yvan Leclerc (Université de Rouen Normandie)

Jacques Neefs (Université Paris 8 & Johns Hopkins University)

Catherine Nesci (Université de Californie à Santa-Barbara)

Florence Pellegrini (Université Bordeaux Montaigne)

Christine Planté (Université Lumière – Lyon 2)

Éléonore Reverzy (Université Sorbonne Nouvelle)

Barbara Vinken (Ludwig-Maximilians-Universität München)

François Vanoosthuyse (Université de Rouen Normandie)

Damien Zanone (Université Paris Est Créteil)



http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/main/?colloque-international-genre-et.html