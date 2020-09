Genesis, n° 50 : "Aragon",

Luc Vigier (dir.),

Sorbonne Université Presse, 2020.

EAN13 : 7102310674 — août 2020, 207 p., 33 euros

Louis Aragon, qui a toujours porté une grande attention aux manuscrits, lègue en 77 une bonne partie de ses archives au CNRS et parle de la recherche comme d’un « grand art nouveau ». À la Bibliothèque nationale de France, le fonds Aragon se constitue. Dans le prolongement de ce legs, de la création de l’ITEM en 82 et de celle de l’équipe Aragon en 88, la revue Genesis lui rend hommage avec des articles d’auteurs confirmés offrant différents points de vue sur l’œuvre d’Aragon, : notamment sur le discours du legs, à première vue politique, et sur Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit, un essai paradoxal et concentré sur la genèse, où Aragon semble démonter le mécanisme de la création mais pour mieux le nimber de mystère.

Les secrets de l’écrivain demeurent, la recherche peut continuer et suivre différentes pistes :::, celle du genre, de la poésie qui génère le roman par exemple ou qui est issue d’un travail de réécriture, autant savant qu’inspiré. L’étude des manuscrits d’Aragon, volontiers copiste de ses propres œuvres, révèle des variantes textuelles et de composition, un souci constant de la forme que prendront ses livres et de leur postérité.

Les illustrations d’où s’appuient les articles de ce numéro ne sont accessibles qu’à la salle des manuscrits de la BnF.

Sommaire

PRÉSENTATION • Les manuscrits d’Aragon : l’œuvre et le testament, par Luc Vigier •

ENJEUX • Pierre-Marc de Biasi, Le bon génie de la genèse • Daniel Bougnoux, Le séduisant roman de la genèse des romans • Renate Lance-Otterbein, Un fonds, son legs •

ÉTUDES • Suzanne Ravis-Françon, Réécriture et recomposition dans le manuscrit du Fou d’Elsa. Les « Apocryphes des derniers jours » • Maryse Vassevière, Du manuscrit de poème aux germes du roman : graines, pistes et restes •

ENTRETIEN • Olivier Wagner, Les gisements oubliés du fonds Aragon/Elsa Triolet, par Luc Vigier •

INÉDIT • Je n’ai jamais appris à écrire ou les Incipit d’Aragon : un art éditorial du regard, par Luc Vigier •

MATÉRIAUX • Maryse et Jacques Vassevière, « L’atlas Mnémosyne » d’Aragon : un dossier génétique d’un genre nouveau • Marie Odile Germain, Quelques notes sur l’histoire du « fonds Aragon » • Luc Vigier, Bibliographie des études génétiques sur Louis Aragon •

VARIA • Jean Kaempfer et Joël Zufferey, Luc Lang, récrivain • Laurent Milesi, Virturéalité et autogenèse : les (re)constructions de « Chloé Delaume » sur chloedelaume.net • Jean-François Duclos, Les bandes passantes. Approche génétique de l’œuvre parlée de Fred Deux • Nathalie Ferrand, Variation sur Prométhée et le satyre : la genèse du frontispice de Gravelot pour le Discours sur les sciences et les arts de J.-J. Rousseau •

CHRONIQUES • Comptes rendus de livres • Bibliographie génétique (janvier-décembre 2019) •

