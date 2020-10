Campus Condorcet, Centre de Colloques, Aubervilliers, 93300

Atelier doctoral

Genre et féminismes dans les Amériques latines

EHESS/Paris 8

2020-2021

L’atelier doctoral « Genre et Féminismes dans les Amériques latines » (GeFemLat) reprend cette année pour sa quatrième édition. Il aura lieu les 1er, les 3e et les 5e lundis du mois au Campus Condorcet.

Étant donné le contexte sanitaire, nous mettons en place cette année un format hybride (présentiel/distanciel). Afin d'assurer l'ensemble des gestes barrières dans la salle, il vous faudra, pour chaque séance, remplir un formulaire en ligne. Par ailleurs, nous vous rappelons que GeFemLat est un espace ouvert à tout public.

Séance d’ouverture, 9 novembre 2020

Table ronde : Covid-19 et confinement en France

Les mesures sanitaires prises par le Gouvernement ont reconduit et remodelé des dynamiques de classe, de race et de genre déjà à l’œuvre dans le quotidien des personnes latino-américaines en France. Quel(s) regard(s) les étudiant·e·s étrangèr·e·s, les travailleur·euses du sexe migrant·e·s et les femmes latino-américaines (cis ou trans) portent-iels sur le confinement et le couvre-feu ?

Sur ce sujet, interviendront :

Kori CEBALLOS et Laszlo BLANQUART de l’association ACCEPTESS-T,

Ana ANDON et Inti Lucía MORALES de l’association Mujeres en Francia,

Hélène NICOLAS, Maîtresse de Conférence à Paris 8 (LEGS),

Marina DUARTE, post-doctorante au LEGS (discutante).

*

--

ATELIER DOCTORAL EN LUTTE

María Elvira ÁLVAREZ GIMÉNEZ, docteure de l'Université Paris 1 (Mondes Américains)

Gabriela DEL SALTO, doctorante (CRESPPA-GTM, Paris Nanterre)

Ana DOLDAN MONTIEL, doctorante (CREDA, Paris 3)

Fernanda AZEREDO DE MORAES, doctorante (IIAC/LAHIC, EHESS)

Ophélie PARENT, doctorante (CéSor, EHESS)

Alejandra PEÑA MORALES, doctorant·e (LEGS, Paris 8 - HCTI, UBO)

Yolinliztli PÉREZ HERNÁNDEZ, doctorante (IIAC, EHESS-INED)

Tania ROMERO BARRIOS, doctorante (LER, Paris 8 - CERLOM,INALCO)



