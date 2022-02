Préface de Nathalie Jaëck.

Longtemps le terrain de jeu d’aventuriers et de pirates en tous genres, l’île devient au tournant du XIXe siècle une sorte de laboratoire littéraire pour certains auteurs, qui exploitent à plein son incroyable plasticité, et sa formidable capacité à stimuler notre imaginaire. Joseph Conrad, R. L. Stevenson et H. G. Wells voient alors dans l’île une échappatoire aux contraintes du réalisme, et un lieu où explorer de nouvelles voies pour la fiction. En effet, bien que l’île soit un espace littéraire apparemment surcodé et surdéterminé, elle est également le lieu où tout semble possible tant en termes d’aventure que d’écriture : une sorte de brèche, hors de l’espace-temps, propice à la construction d’une autre réalité.



Partant, cet ouvrage vise à évaluer dans quelle mesure la littérature d’aventures peut être déterminée par la spécificité de cet espace insulaire, et si réciproquement l’aventure donne également forme à l’île, créant de ce fait un sous-genre spécifique que l’on pourra appeler aventure insulaire. Il s’agit ainsi d’analyser l’impact de l’évolution de l’île sur la poétique aventureuse des trois auteurs au tournant du siècle, notamment par le biais d’une approche géocritique et géopoétique de leurs œuvres. Cette approche méthodologique originale a pour objet d’étudier les liens qui unissent espace et littérature, et permet d’élaborer une géographie littéraire et même une géopoétique de l’aventure insulaire, en montrant à quel point la configuration de cet espace influe sur la forme des œuvres.

Julie Gay est chercheuse associée à l'E.A. CLIMAS (Université Bordeaux Montaigne) et au Laboratoire FoReLLIS (Université de Poitiers). Elle enseigne en tant que professeure agrégée à l'Université de Poitiers, et poursuit des recherches sur l'insularité et l'aventure en tant que lieux de renouveau littéraire au tournant du XIXe siècle au Royaume-Uni.