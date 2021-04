Gérard Vindt

Histoire des révoltes populaires en France. XIIIe-XXIe siècle

La Découverte

Les révoltes populaires du passé peuvent-elles contribuer à éclairer celles d’aujourd’hui ? La question s’est posée lors du mouvement des Gilets jaunes, qui n’entrait dans aucune grille d’analyse préétablie. Les Gilets jaunes sont-ils des Jacques, des sans-culottes, des poujadistes ? Aller au-delà de ces raccourcis, étudier les apports de l’historiographie des révoltes sur huit cents ans, au fil de l’affermissement et des transformations de l’État moderne, ont paru nécessaire. Des grandes études fondatrices aux recherches récentes des historiens et des sociologues, les approches ont été renouvelées avec l’apparition de mouvements sociaux de milieux populaires en marge ou en rupture avec les corps intermédiaires tels que les syndicats.

Contre qui et contre quoi se lèvent les révoltés ? Qui sont-ils, qui sont-elles ? Comment s’exprime leur révolte ? Face à la révolte, quelles sont les réactions de la société, des autorités ? Les révoltes des Gilets jaunes comme celles des jeunes des quartiers populaires s’inscrivent, avec leurs spécificités, dans une histoire longue des révoltes en France.

Agrégé et docteur en histoire, spécialiste d’histoire économique et sociale, Gérard Vindt est responsable de la rubrique « Histoire » du magazine Alternatives économiques. Il est entre autres l’auteur de Les Hommes de l’aluminium.Histoire sociale de Pechiney (Éditions de l’Atelier, 2006), Les Français en révolte de 1848 à nos jours (2014) et Les Grandes Dates de l’histoire économique et sociale de la France (2017).