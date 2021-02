Georges Monbiot

Reconstruire sur les ruines du capitalisme. S'émanciper par le partage et la coopération

Actes Sud

ISBN : 978-2-330-14362-6

240 pages

21.00€

PRESENTATION

Une idéologie toxique gouverne le monde : celle de la compétition et de l’individualisme. Pourtant, des découvertes récentes en psychologie, en neurosciences et en biologie de l’évolution révèlent que ces valeurs sont bien loin de celles qui incarnent véritablement notre humanité, à savoir l’altruisme et la coopération.

Pour combattre cette vision néfaste du monde, reflétée par le système économique et politique néolibéral, il est urgent de la remplacer par un nouveau récit qui invite les gens à s’inscrire dans une action politique et dessine un chemin vers une société meilleure. George Monbiot montre comment nous pouvons nous appuyer sur les qualités propres à notre espèce pour imaginer et mettre en place de nouvelles politiques de l’appartenance. Cette vision de la société nous replace en tant que citoyens dans un lien à nous-mêmes, à notre communauté, à notre ville et au monde.

La démocratie et l’économie peuvent être radicalement réorganisées pour nous permettre de reprendre le contrôle de nos vies et renverser les forces qui ont contrecarré l’ambition que nous avions de construire une société plus juste. Pour cela, il faut être capable de raconter une histoire différente, sous-tendue par l’empathie et l’enthousiasme, à laquelle nous pourrons nous identifier et contribuer.

C’est justement par la valorisation du vivre-ensemble et du sentiment d’appartenance que nous pourrons devenir les héros de ce nouveau récit.

