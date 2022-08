Dans la perspective de la déconstruction, l’œuvre d’art n’est pas définie par sa forme, ses propriétés matérielles ou son contexte, ni même par la perception ou l’expérience esthétique qu’elle induit. Cette approche l’interroge plutôt à partir de sa non-identité, de sa provenance sans origine, de sa différance toujours en mouvement. Cet ouvrage s’intéresse aux enjeux esthétiques, philosophiques et éthiques engagés par l’œuvre d’art pour ces philosophes et écrivaines – Jacques Derrida, Hélène Cixous, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Sarah Kofman, Georges Didi-Huberman –, en mettant en relief leurs axiomes les plus inventifs dans un domaine qui ne fut jamais confiné pour eux dans la désignation ancienne des « beaux-arts », mais le lieu d’une véritable pensée, d’un « penser voir » autrement.

Remettant en question les notions de visibilité, de représentation, de forme, de figure ou encore de cadre, les réflexions de ces penseurs entraînent une autre manière de parler de l’œuvre d’art, de la décrire et de la commenter. Renonçant à la maîtrise du discours philosophique traditionnel, ces nouvelles poétiques de l’ekphrasis soulignent l’importance du langage à l’œuvre au sein des arts et donnent lieu à des transcriptions où il s’agit bien moins, au contact de l’œuvre d’art, de description que de performativité, d’affect et d’intensification créant un véritable événement d’écriture. Ekphraser le regard, c’est inventer un phrasé qui prend la mesure de son impouvoir devant l’œuvre d’art (Didi-Huberman) et ouvre l’espace d’une rencontre imprévisible.

À la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’esthétique, cet essai réunit des penseurs et des théoriciennes dans un dialogue résolument interdisciplinaire, tout en se penchant sur la différence à l’œuvre entre les arts convoqués ici, du dessin à la danse, en passant par la peinture, la photographie et le cinéma. La seconde partie de l’ouvrage poursuit cette exploration de l’ekphrasis depuis l’autre versant de l’œuvre d’art, à partir des œuvres d’artistes québécois·es contemporain·es (Edmund Alleyn, Marc Garneau, Isabelle Leduc, Julie Ouellet, Françoise Sullivan) qui la réfléchissent depuis leur médium propre.

Table des matières

Avant-propos. Lire au cœur du visible 7

Remerciements 27

Chapitre 1. Savoir voir. Petite étude sur La Sainte Anne de Léonard de Vinci 29

Chapitre 2. Derrida, à l’improviste 63

Chapitre 3. Che cos’è la pittura ? Trois manières de toucher la Chose (Nancy, Cixous, Derrida) 79

Nancy et la « chose en peinture » : la mimêsisremuée en son fond 83 Cixous/Hantaï : « peindre copier peindre », ou comment enverser Peinture et Écriture 89 Derrida devant les « Primati» : penser la chose au-delà de la mimêsis simiesque 102

Chapitre 4. Ombres portées. Quelques remarques autour des skiagraphies de Jacques Derrida 111

Chapitre 5. … rien à voir, ou « Portrait du secret peint » 135

Chapitre 6. Nancy au cinéma : éclats d’une poétique cinétique 159

Chapitre 7. « J’eKphrase comme je respire… » Poétique de l’ekphrasis dans quelques textes récents d’Hélène Cixous 175

Chapitre 8. L’art comme « mythe d’origine » : remarques sur le paradigme de l’archaïque dans les Écrits sur l’art de Philippe Lacoue-Labarthe 191

Chapitre 9. « Traiter de l’intraitable » : la pensée de l’esthétique de Sarah Kofman dans Mélancolie de l’art 207

Chapitre 10. « Parlez désirs ! » Le geste poétique de Georges Didi-Huberman 235

Accompagnements

Chapitre 11. Chorégraphies, disent-elles. Ce qui (se) passe entre les arts : autour de trois échanges entre Françoise Sullivan et Denise Desautels 257

Sonores et nus: danser, dessiner, danser 270 « Superbement verticale », ou « écrire comme peindre » 274 Sainte Sébastienne II: les arts exposés 276

Chapitre 12. Marc Garneau : « penser la peinture avec les yeux » 283

Chapitre 13. Isabelle Leduc : archipapier 313

Chapitre 14. Julie Ouellet : suivre le fil 321

Chapitre 15. Edmund Alleyn : lettres venues du Bleu 341

Atelier, 341 ; Boutons, 344 ; Carrière, 345 ; Dessin, 346 ; Entrée sur scène, 347 ; Foule, 350 ; Initiales, 351 ; K, 352 ; Looking for the rightImage, the right Colour, the right Feeling, 352 ; Modernités, 356 ; Noir, 358 ; Psychanalyse, 359 ; Reliquaire, 360 ; Supprimer, 362 ; Transat, 364 ; Une belle fin de journée, 365 ; Waves, 367

Bibliographie 369

Table des œuvres reproduites 387

Provenance des textes 389

Index 393